Городище Алтынасар планируют включить в список ЮНЕСКО

В городище Алтынасар провели работы по укреплению основы древних стен и воссозданию фрагмента дворца на следах древних останков, сообщает Zakon.kz.

Этот объект, отмечает Astana TV, стал одним из 17 значимых памятников истории и культуры Казахстана, которые отреставрировали в 2022 году.

Согласно информации пресс-службы Министерства культуры и спорта РК, в перечень вошли: объекты на территории музея-заповедника Азрет-Султан и городища Отырар, Жаркентская мечеть, поселение Ботай, объекты Ханской ставки Букеевской Орды, дом-музей Ахмета Байтурсынулы, подземная мечеть Бекет-ата, архитектурно-археологический комплекс Сауран, петроглифы Танбалы, памятник Жетыасарского оазиса Алтынасар, объекты городища Испиджаб, резиденция Абылай-хана, городище Тараз и училище имени Г. Колпаковского.

"Ведется важная работа по сохранению ценнейших исторических памятников Казахстана, привлекаются опытные специалисты. Например, в городище Алтынасар прошли работы по укреплению основы древних стен и воссозданию фрагмента дворца на следах древних останков. Этот объект готовится для включения в список ЮНЕСКО. Также в прошлом году проводились научно-практические конференции с участием иностранных ученых, где обсуждались методы и технологии восстановления исторических объектов". Руководитель Управления историко-культурного наследия Министерства культуры и спорт РК Жанат Сеидалиева

Алтынасар - самый крупный памятник Джетыасарской культуры. Представляет собой большую крепость со столь же развитой фортификационной системой, но с многочисленными и разнообразными остатками крупных жилых сооружений внутри. Датируется V веком до нашей эры - VIII веком нашей эры.



Ранее сообщалось, что на 17-й сессии межправительственного комитета ЮНЕСКО, прошедшей в Марокко, приняли решение включить казахстанское музыкально-кукольное искусство "Ортеке" и юмористические рассказы о Кожанасыре в список ЮНЕСКО.