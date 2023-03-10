Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Протесты в Грузии: митингующие требуют отставки правительства

Протесты в Грузии: митингующие требуют отставки правительства Фото: скриншот с видео
В Грузии продолжаются акции протеста. И теперь митингующие требуют отставки действующих властей страны. В парламенте Грузии, в связи с этим, проведут 10 марта внеплановое пленарное заседание, сообщает Zakon.kz

Ранее сообщалось, что МВД Грузии освободило всех 133 задержанных на митингах в Тбилиси.

Но митингующим этого мало. Они сожгли российский флаг и поют гимн Украины.

По информации "Известий", огромное количество митингующих собралось опять в центре Тбилиси. На сцене выступает один из представителей оппозиции и организаторов протеста. Он периодически выкрикивает антироссийские лозунги и призывает бороться с Россией.

Как сообщалось ранее 9 марта правящая партия Грузии "Грузинская мечта" отозвала оба законопроекта об иноагентах. В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала отзыв законопроекта об иноагентах победой общества.

Читайте также

Стрельба в Израиле: появилось фото ликвидированного террориста

В Израиле мужчина открыл огонь по прохожим на оживленной улице

Аким Актобе назвал причины потопа в городе

Елена Вебер
Грузия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Легендарный Джеки Чан в чапане спел песню на казахском языке
Легендарный Джеки Чан в чапане спел песню на казахском языке
Айжан Байзакова исполнила свою мечту, которая стоила 2530 тенге
Айжан Байзакова исполнила свою мечту, которая стоила 2530 тенге
Какое будущее может ждать тенге, рассказали эксперты
Какое будущее может ждать тенге, рассказали эксперты
У трех казахстанцев изъяли 342 000 долларов и 7 млн тенге, организовавших криптообменный пункт
342 тыс. долларов и 7 млн тенге изъяли у трех казахстанцев, организовавших криптообменный пункт
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления