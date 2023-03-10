Протесты в Грузии: митингующие требуют отставки правительства

В Грузии продолжаются акции протеста. И теперь митингующие требуют отставки действующих властей страны. В парламенте Грузии, в связи с этим, проведут 10 марта внеплановое пленарное заседание, сообщает Zakon.kz

Ранее сообщалось, что МВД Грузии освободило всех 133 задержанных на митингах в Тбилиси.

Но митингующим этого мало. Они сожгли российский флаг и поют гимн Украины.

По информации "Известий", огромное количество митингующих собралось опять в центре Тбилиси. На сцене выступает один из представителей оппозиции и организаторов протеста. Он периодически выкрикивает антироссийские лозунги и призывает бороться с Россией.

Как сообщалось ранее 9 марта правящая партия Грузии "Грузинская мечта" отозвала оба законопроекта об иноагентах. В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала отзыв законопроекта об иноагентах победой общества.