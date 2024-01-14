Израильтяне требуют отставки правительства Нетаньяху

Митинги проходят на улицах Тель-Авива. Протестующие требуют отставки премьер-министра Биньямина Нетаньяху, проведения новых выборов, а также заключить соглашение по обмену пленными в секторе Газа, сообщает Zakon.kz

По информации RT демонстранты парализовали движение на одной из трасс, проходят стычки с полицией.





Также сообщается, что в Хайфе тысячи протестующих требует смещения премьера Нетаньяху.





РИА Новости также сообщало, что в Вашингтоне на акцию в поддержку прекращения огня в секторе Газа также собрались много людей.

Ранее сообщали, что накануне по прошествии 100 дней вооруженной конфронтации с ХАМАС Нетаньяху подчеркнул, что никакие силы не остановят Израиль от достижения заявленных целей.

"Мы продолжим войну до конца, пока не достигнем решительной победы и всех наших целей - ликвидация ХАМАС, возвращение всех заложников и гарантия того, что Газа больше не будет представлять угрозу для Израиля. Нас никто не остановит - ни Гаага, ни ось зла, ни кто-либо другой", - сказал премьер.

По словам премьера, Израиль намеревается выполнить все поставленные цели, включая полное уничтожение военно-политического потенциала радикального палестинского движения ХАМАС.

До этого правительство анклава сообщило, что израильская армия с момента обострения конфликта в октябре сбросила на сектор Газа более 45 тысяч бомб и ракет. Власти отметили, что общий вес сброшенной на регион взрывчатки составляет в настоящий момент свыше 65 тысяч тонн.

Война между Израилем и "Хамасом" началась 7 октября. Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников.