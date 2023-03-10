Лига Европы: "Манчестер Юнайтед" разгромил "Бетис"

Английский "Манчестер Юнайтед" разгромил испанский "Бетис" в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 4:1, сообщает Zakon.kz

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В составе "Манчестер Юнайтед" отличились Маркус Рэшфорд (6-я минута), Антони (52), Бруну Фернандеш (58) и Ваут Вегхорст (84).

У "Бетиса" забил Айозе Перес (32).

Ответная игра пройдет 16 марта в Севилье.

По информации ТАСС, в других матчах 1/8 финала Лиги Европы испанская "Севилья" обыграла турецкий "Фенербахче" (2:0), "Шахтер" сыграл вничью с нидерландским "Фейенордом" (1:1), итальянский "Ювентус" со счетом 1:0 был сильнее германского "Фрайбурга".

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдет 31 мая в Будапеште. Решающий матч Лиги конференций состоится 7 июня в Праге.

