В ЗКО готовы к паводкам: 280 пунктов эвакуации смогут принять пострадавших

В случае подтоплений населённых пунктов в ЗКО подготовлено 280 пунктов эвакуации. Об этом сообщили в ДЧС области, передает Zakon.kz

Также на случай осложнения паводковой ситуации и нехватки сил и средств в районных акиматах подготовлен состав оперативных групп по 4 направлениям для оперативного реагирования, обеспеченные техникой, необходимым обмундированием и оборудованием, в которые входят 53 единицы техники, 30 плавсредств, 76 мотопомпов и 309 человек личного состава



В рамках международного и межобластного взаимодействия осуществляется ежедневный обмен информацией с Оренбургской, Саратовской областями РФ и Актюбинской областью. В ЗКО ведётся постоянный мониторинг оперативной обстановки, отметили в ДЧС.

В целом по области продолжаются широкомасштабные профилактические противопаводковые мероприятия, ведется постоянный мониторинг оперативной обстановки.