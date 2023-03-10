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В ЗКО готовы к паводкам: 280 пунктов эвакуации смогут принять пострадавших

В ЗКО готовы к паводкам: 280 пунктов эвакуации смогут принять пострадавших Фото: pixabay
В случае подтоплений населённых пунктов в ЗКО подготовлено 280 пунктов эвакуации. Об этом сообщили в ДЧС области, передает Zakon.kz

Также на случай осложнения паводковой ситуации и нехватки сил и средств в районных акиматах подготовлен состав оперативных групп по 4 направлениям для оперативного реагирования, обеспеченные техникой, необходимым обмундированием и оборудованием, в которые входят 53 единицы техники, 30 плавсредств, 76 мотопомпов и 309 человек личного состава

В рамках международного и межобластного взаимодействия осуществляется ежедневный обмен информацией с Оренбургской, Саратовской областями РФ и Актюбинской областью. В ЗКО ведётся постоянный мониторинг оперативной обстановки, отметили в ДЧС.

В целом по области продолжаются широкомасштабные профилактические противопаводковые мероприятия, ведется постоянный мониторинг оперативной обстановки.

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