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Дизайнер рассказал, какие юбки нужно носить этой весной

Дизайнер рассказал, какие юбки нужно носить этой весной Фото: pixabay
Модными в этом сезоне будут юбки мини, макси, плиссе, из денима и пайетки. Об этом рассказал популярный российский стилист Владислав Лисовец, сообщает Zakon.kz.

Как отметил на своем сайте модный эксперт, юбки и весенне-летний сезон – это два неотделимых друг от друга понятия.

"Главный совет: если вы нашли в представленном ниже перечне юбку, которая уже есть в вашем гардеробе, не останавливайтесь! Найдите и докупите еще один-два актуальных варианта, порадуйте себя, сейчас это особенно важно!"Владислав Лисовец

Лисовец посоветовал обратить внимание на юбки с открытым вырезом от бедра. Кроме того, он призвал женщин запастись прозрачными и плиссерованными юбками, мини-юбками и подчеркивающими фигуру юбками в пол, а также рассмотреть джинсовые варианты.

Среди фактур, которым стоит, по словам стилиста, отдать предпочтение в этом теплом сезоне, оказались кожа, пайетки, люрекс, рюши, нити и резинка.

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