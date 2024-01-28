Стилист рассказал, что будут носить весной-2024

Российский стилист Владислав Лисовец заявил, что этой весной будут актуальны обтягивающие и прозрачные вещи, сообщает Zakon.kz.

На своем сайте Лисовец отметил, что сейчас на пике сексуальность.

"Подиум так устал от бесформенной, бесполой одежды, что уже который сезон воспевает оду женскому телу, его красоте и природе, вот почему так много прозрачного и обтягивающего", — отметил модный эксперт.

Но это не значит, что нужно выдохнуть и остаться в своих джинсах скинни семилетней давности, продолжил он. Важно следить за трендами, смотреть модные показы, обращать внимание на то, с чем сегодня сочетаются узкие вещи, потому что в каждом сезоне появляется что-то новое.

Этой весной Лисовец порекомендовал обратить внимание на короткие силуэты (мини), проглядывающие силуэты (прозрачные элементы в образах), прямоугольные силуэты, силуэты с акцентом на плечах или талии. Обтягивающую одежду он посоветовал сочетать с благородством — например, приталенное платье можно дополнить объемным свитером или пиджаком.

Ранее стилист рассказал, какой головной убор будет в тренде этой зимой и даже следующей.