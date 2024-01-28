Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Стилист рассказал, что будут носить весной-2024

Стилист рассказал, что будут носить весной-2024 Фото: freepik
Российский стилист Владислав Лисовец заявил, что этой весной будут актуальны обтягивающие и прозрачные вещи, сообщает Zakon.kz.

На своем сайте Лисовец отметил, что сейчас на пике сексуальность.

"Подиум так устал от бесформенной, бесполой одежды, что уже который сезон воспевает оду женскому телу, его красоте и природе, вот почему так много прозрачного и обтягивающего", — отметил модный эксперт.

Но это не значит, что нужно выдохнуть и остаться в своих джинсах скинни семилетней давности, продолжил он. Важно следить за трендами, смотреть модные показы, обращать внимание на то, с чем сегодня сочетаются узкие вещи, потому что в каждом сезоне появляется что-то новое.

Этой весной Лисовец порекомендовал обратить внимание на короткие силуэты (мини), проглядывающие силуэты (прозрачные элементы в образах), прямоугольные силуэты, силуэты с акцентом на плечах или талии. Обтягивающую одежду он посоветовал сочетать с благородством — например, приталенное платье можно дополнить объемным свитером или пиджаком.

Ранее стилист рассказал, какой головной убор будет в тренде этой зимой и даже следующей.

Читайте также

Кардиолог рассказал, чем опасен необоснованный прием аспирина
зима
Гороскоп на 28 января: Овнам – вызовы, Стрельцам – новые горизонты
Надвигается буря: магнитный геошторм прогнозируют в середине февраля
Надвигается буря: магнитный геошторм прогнозируют в середине февраля
Елена Вебер
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Нацбанк Казахстана выступил с важным обращением
Нацбанк Казахстана выступил с важным обращением
Уехавший в США Киркоров вышел на связь
Уехавший в США Киркоров вышел на связь
Казахстанцам напомнили важную деталь при оплате за проезд по платной дороге
Казахстанцам напомнили важную деталь при оплате за проезд по платной дороге
Миссия: какое предназначение по дате рождения
Миссия: какое предназначение по дате рождения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: