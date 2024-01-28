Стилист рассказал, что будут носить весной-2024
На своем сайте Лисовец отметил, что сейчас на пике сексуальность.
"Подиум так устал от бесформенной, бесполой одежды, что уже который сезон воспевает оду женскому телу, его красоте и природе, вот почему так много прозрачного и обтягивающего", — отметил модный эксперт.
Но это не значит, что нужно выдохнуть и остаться в своих джинсах скинни семилетней давности, продолжил он. Важно следить за трендами, смотреть модные показы, обращать внимание на то, с чем сегодня сочетаются узкие вещи, потому что в каждом сезоне появляется что-то новое.
Этой весной Лисовец порекомендовал обратить внимание на короткие силуэты (мини), проглядывающие силуэты (прозрачные элементы в образах), прямоугольные силуэты, силуэты с акцентом на плечах или талии. Обтягивающую одежду он посоветовал сочетать с благородством — например, приталенное платье можно дополнить объемным свитером или пиджаком.
Ранее стилист рассказал, какой головной убор будет в тренде этой зимой и даже следующей.