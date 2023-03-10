Ограничения въезда авто на Шымбулак изменят с 1 апреля

В целях снижения транспортной нагрузки и антропогенного воздействия на окружающую среду акиматом Алматы приняты изменения в постановление "Об ограничении въезда транспортных средств на отдельных территориях города Алматы". Изменения вступят в силу с 1 апреля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Ограничение въезда, как сказано в сообщении акимата, на территорию горнолыжного курорта "Шымбулак" будет действовать для всех транспортных средств, за исключением:

автомобилей на электрическом двигателе (электромобилей); специальной техники и транспортных средств экстренных, оперативных, коммунальных и специальных служб.



Отмечено, что принимаемые меры позволят снизить выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта, минимизируя воздействие на окружающую среду особо охраняемой природной территории.

Ранее въезд на охраняемую природную территорию был разрешен также лицам, имеющим недвижимость и проживающим в зоне ГК "Шымбулак", без ограничений по типу двигателя транспортного средства.

С 1 сентября 2023 года также вступит в силу ограничение въезда для транспортных средств, принадлежащих и (или) обслуживающих юридических лиц, которые осуществляют предпринимательскую деятельность на территории ГРПП "Медеу".

"При этом субъектам малого и среднего бизнеса будет предоставлена возможность приобретения автомобилей на электрическом двигателе за счет льготного залогового кредита под 6% годовых сроком до 7 лет с максимальной суммой займа до 30 млн тенге через АО "СПК "Алматы". Собственное участие заемщика должно составлять не менее 50% от суммы покупки". Пресс-служба акимата Алматы

Основная цель введения ограничений на въезд автотранспорта с двигателем внутреннего сгорания на жидком топливе – снижение вредных выбросов, сохранение и рациональное использование природных ресурсов и естественной окружающей среды.

В международной практике экологические зоны отмечены специальным знаком Low Emission Zone (LEZ), что означает "зона с низким уровнем выбросов". В зарубежных странах система LEZ действует круглогодично 24/7, включая выходные и праздничные дни.

25 января 2023 года руководство курорта заявило о планах разгрузить курорт из-за наплыва туристов, однако экологи категорически против строительства еще одного курорта близ Алматы.