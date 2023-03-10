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Си Цзиньпина переизбрали председателем КНР на третий срок

Си Цзиньпина переизбрали на третий срок Фото: wikimedia
Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР на третий пятилетний срок, сообщает Zakon.kz.

Выборы главы государства состоялись утром в пятницу, 10 марта, на пленарном заседании через тайное голосование. Си Цзиньпин стал первым в истории Китая председателем, избранным на третий срок, сообщает РИА Новости.

Кроме того, его переизбрали на должность главы Центрального военного совета (ЦВС) Китая, который осуществляет руководство и единое командование всеми вооруженными силами страны.

Си Цзиньпиня впервые избрали председателем КНР в марте 2013 года, а в марте 2018 года его переизбрали на второй пятилетний срок.

Пост председателя КНР был учрежден с принятием Конституции страны в 1954 году, первым эту должность занял Мао Цзэдун. Пост упразднили в 1975 году, а затем восстановили спустя семь лет. Ранее Конституция ограничивала пребывание одного и того же человека на посту председателя КНР двумя пятилетними сроками, однако после внесения поправок в Конституцию в марте 2018 года соответствующие ограничения сняли.

Си Цзиньпину в этом году исполнится 70 лет, никаких точных прогнозов о том, как долго он планирует оставаться у власти, нет. Некоторые аналитики склоняются к тому, что нынешний лидер стремится сохранить за собой должность как минимум до 2035 года, на этот период намечен первый этап "социалистической модернизации и возрождения китайской нации", в ходе которого должен быть заложен фундамент для развития общества среднего достатка, модернизирована армия, проведены социальные, экономические и политические реформы.

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