Си Цзиньпина переизбрали председателем КНР на третий срок

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР на третий пятилетний срок, сообщает Zakon.kz.

Выборы главы государства состоялись утром в пятницу, 10 марта, на пленарном заседании через тайное голосование. Си Цзиньпин стал первым в истории Китая председателем, избранным на третий срок, сообщает РИА Новости.

Кроме того, его переизбрали на должность главы Центрального военного совета (ЦВС) Китая, который осуществляет руководство и единое командование всеми вооруженными силами страны.

Си Цзиньпиня впервые избрали председателем КНР в марте 2013 года, а в марте 2018 года его переизбрали на второй пятилетний срок.



Пост председателя КНР был учрежден с принятием Конституции страны в 1954 году, первым эту должность занял Мао Цзэдун. Пост упразднили в 1975 году, а затем восстановили спустя семь лет. Ранее Конституция ограничивала пребывание одного и того же человека на посту председателя КНР двумя пятилетними сроками, однако после внесения поправок в Конституцию в марте 2018 года соответствующие ограничения сняли.

Си Цзиньпину в этом году исполнится 70 лет, никаких точных прогнозов о том, как долго он планирует оставаться у власти, нет. Некоторые аналитики склоняются к тому, что нынешний лидер стремится сохранить за собой должность как минимум до 2035 года, на этот период намечен первый этап "социалистической модернизации и возрождения китайской нации", в ходе которого должен быть заложен фундамент для развития общества среднего достатка, модернизирована армия, проведены социальные, экономические и политические реформы.