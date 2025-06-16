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События

Истребители сопровождали борт Си Цзиньпина до аэропорта Астаны

Истребители сопровождали борт Си Цзиньпина до аэропорта Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 13:43 Фото: akorda.kz
Сегодня, 16 июня 2025 года, председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин прибывает с визитом в Астану, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Акорды, с момента пересечения границы Казахстана до аэропорта столицы борт китайского лидера сопровождали истребители Сил воздушной обороны нашей страны.

О том, что Си Цзиньпин посетит с визитом Казахстан, стало известно 11 июня 2025 года.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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