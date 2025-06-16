Истребители сопровождали борт Си Цзиньпина до аэропорта Астаны

Сегодня, 16 июня 2025 года, председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин прибывает с визитом в Астану, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Акорды, с момента пересечения границы Казахстана до аэропорта столицы борт китайского лидера сопровождали истребители Сил воздушной обороны нашей страны.

О том, что Си Цзиньпин посетит с визитом Казахстан, стало известно 11 июня 2025 года.