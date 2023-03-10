Алихан Смаилов посетит Алматы 10 марта
Фото: akorda.kz
10 марта премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов приедет в Алматы с рабочей поездкой, сообщает Zakon.kz.
Глава правительства посетит крупные промышленные предприятия, встретится с резидентами городской индустриальной зоны и ознакомится с деятельностью и строительством ряда социальных объектов.
Кроме того, Алихан Смаилов проведет совещание по вопросам дальнейшего социально-экономического развития Алматы.
13 января премьер-министр Казахстана посетил Алматинскую область. В ходе рабочей поездки Алихан Смаилов ознакомился с деятельностью ряда агропромышленных предприятий и встретился с руководителями сельхозформирований региона.
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