В Нацбанке назвали два фактора укрепления тенге в феврале

Заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова рассказала, с чем связано укрепление курса тенге в феврале, сообщает Zakon.kz.

Как она отметила, укрепление тенге в феврале составило порядка 3,2%.

"Во-первых, такая динамика является ожидаемой в связи с сезонностью крупных налоговых платежей, так как вторая половина февраля – "большая" налоговая неделя", – рассказала Алия Молдабекова.

По словам Молдабековой, с начала перехода на свободное плавание исторически последние две недели февраля являются положительными для тенге. Единственные эпизоды, которые стали исключением – 2020 и 2022 год, были вызваны преобладанием беспрецедентных внешних шоков пандемии и геополитики.

"Во-вторых, позитива на валютном рынке в течение февраля было достаточно – помимо крупной квартальной налоговой недели, мы наблюдали приток нерезидентов в государственные ценные бумаги Министерства финансов". Алия Молдабекова

Заместитель председателя Нацбанка заявила, что поддержку валютному рынку также оказывали продажи квазигосударственных компаний, в феврале их объем составил 295 млн долл. США.

"Продажи из Национального фонда в рамках обеспечения трансферта в бюджет составили 590 млн долл. США. При этом объем продаж в течение одного торгового дня не превышал 30 млн долл. США. Покупка ЕНПФ в рамках поддержания валютной доли пенсионных активов составила 226 млн долл. США", – отметила Алия Молдабекова.

Ранее в Нацбанке рассказали, какие события повлияли на внешние рынки Казахстана в феврале.