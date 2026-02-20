Укрепление тенге носит рыночный характер – Молдабекова

Заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова озвучила основные факторы укрепления национальной валюты, сообщает Zakon.kz.

"Тенденция к укреплению обменного курса наблюдается с начала текущего года, и она заметно усилилась в феврале. С начала года курс тенге укрепился на 3,3%, до уровня 489,28 за доллар. Укрепление тенге с начала года формируется под влиянием комплекса внутренних и внешних факторов. Прежде всего, на внутреннем валютном рынке наблюдается снижение спроса на иностранную валюту", – отметила Алия Молдабекова.

Если в декабре 2025 года объем спроса достигал 7,9 млрд долларов, то в январе 2026 года он сократился до 5,8 млрд долларов.

"Февраль с точки зрения сезонности исторически характеризуется укреплением тенге на фоне периода празднования китайского Нового года, что отражается на внешнеторговых расчетах и инвестиционных потоках", – подчеркнула Молдабекова.

Февраль является месяцем крупных налоговых выплат. Компании-экспортеры формируют повышенный спрос на тенговую ликвидность для исполнения обязательств перед бюджетом, что сопровождается конвертацией части валютной выручки в тенге.

"Дополнительно наблюдается структурный фактор поддержки со стороны иностранных портфельных инвестиций. С начала года объем вложений нерезидентов в государственные ценные бумаги РК увеличился на порядка 600 млн долларов. Эти притоки капитала сопровождаются конвертацией валюты в тенге, что формирует дополнительное предложение иностранной валюты на рынке и способствует укреплению тенге", – сообщили в Нацбанке.

Кроме того, ожидается включение государственных ценных бумаг Республики Казахстан в индекс J.P. Morgan Frontier Markets, что стимулирует устойчивость портфельных инвестиций и создает условия для дальнейшего наращивания спроса на тенге и на ГЦБ Минфина, номинированные в тенге, со стороны международных инвесторов.

Одним из факторов поддержки тенге также назвали продажи НБРК в рамках осуществления трансфертов и операций зеркалирования операций с золотом.

Наряду с этим внешняя конъюнктура складывается благоприятно. С начала года цены на нефть выросли на 16% и удерживаются выше 70 долларов за баррель. Это связано с возрастающими рисками на фоне геополитической напряженности между США и Ираном.

"Одновременно сохраняется тенденция к глобальному ослаблению доллара США. Текущая динамика отражает рыночный баланс спроса и предложения при благоприятном сочетании внутренних и внешних факторов. При этом валютный рынок сохраняет двустороннюю волатильность. Это означает, что курс может как ослабевать, так и укрепляться в зависимости от фундаментальных, рыночных факторов. Двусторонняя волатильность характерна для режима плавающего обменного курса и позволяет курсу выступать автоматическим стабилизатором экономики, то есть помогает экономике адаптироваться к изменению внешних и внутренних условий", – сообщила Алия Молдабекова.

В целом, укрепление тенге с начала года носит рыночный характер и обусловлено совокупностью внутренних факторов, притоком капитала и позитивной внешней ценовой конъюнктурой.

Экономист Бауржан Шурманов, сооснователь Qazaq Expert Club, также подчеркивает, что укрепление тенге в последние недели носит не локальный, а в значительной степени глобальный характер.

"Ключевой фактор – это активизация carry trade. Высокая базовая ставка в Казахстане делает тенговые активы привлекательными для инвесторов, особенно в условиях ожиданий смягчения политики ФРС и ослабления доллара. Инвесторы занимают в низкодоходных валютах и размещают средства в валютах с высоким процентным дифференциалом, что формирует устойчивый спрос на тенге", – подчеркнул эксперт.