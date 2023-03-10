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Нацбанк дал прогноз на март по валютному рынку

Нацбанк дал прогноз на март по валютному рынку Фото: Zakon.kz
Заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова дала прогноз по планируемым операциям на валютном рынке в марте, сообщает Zakon.kz.

Прогноз по продажам Национального фонда 

Прогноз по продажам Национального фонда формируется на основе двух важных составляющих: объем планируемого трансферта в республиканский бюджет и объем поступлений на тенговый счет Национального фонда.

Алия Молдабекова отметила, что при этом наибольшим фактором неопределенности объема продаж Национального фонда являются фактические тенговые поступления.

"Кроме того, несмотря на имеющиеся у Национального банка данные по планируемым объемам трансфертов до конца года, Министерство финансов имеет право вносить корректировки в этот план. Объем продаж из Национального фонда для целей трансфертов зависит от фактических заявок Министерства финансов", – рассказала Алия Молдабекова. 

Ввиду того, что обе составляющие в течение месяца могут изменяться, Национальный банк предоставляет прогнозное значение по объему продаж, а не точный объем.

По ее словам, это важный шаг в сторону улучшения коммуникации с участниками рынка, планируется продолжить данную практику.

Валютные интервенции 

Заместитель председателя Нацбанка рассказала, что в рамках дальнейшего повышения транспарентности проводимой политики также рассматривается вопрос о возможности публикации ежемесячных валютных интервенций на брутто-основе.

"На текущий момент интервенции публикуются на нетто-основе, в то время как нововведения подразумевают публикацию ежемесячных данных по покупкам и продажам Национального банка".  Алия Молдабекова

Она рассказала, что Национальный банк предоставил прогнозы по продажам не с целью повлиять на курс тенге или дать какой-то сигнал рыночным участникам, а с целью дальнейшего улучшения транспарентности в рамках режима свободно плавающего курса тенге.

"Для обеспечения трансферта Национальный банк осуществляет продажи из Национального фонда практически каждый месяц. Указанный план продаж в марте в размере 750-850 млн долларов выше средних ежемесячных продаж за последнее время. Это могло быть одной из причин укрепления тенге в первые дни марта", – заявила Молдабекова. 

Она отметила, что курс тенге определяется не только фактором предложения, но и фактором спроса. Сконвертированные из Нацфонда средства будут перечислены в бюджет, попадут в экономику, и часть из них пойдут на финансирование растущих объемов импорта.

Ранее в Нацбанке назвали два фактора укрепления тенге в феврале.

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Анастасия Стативкина
Нацбанк РК Казахстан
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