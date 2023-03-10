КНБ задержал иностранцев с наркотиками на катере

В Комитете национальной безопасности Казахстана поделились кадрами задержания иностранцев на катере, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, КНБ завершил расследование уголовного дела в отношении трех иностранцев и казахстанца по факту контрабанды наркотических средств.

"В феврале 2023 года Специализированным судом по уголовным делам Мангистауской области участники наркогруппы признаны виновными в соответствии с ч. 4 ст. 286 УК РК и приговорены к длительным срокам лишения свободы". Пресс-служба КНБ РК

Осужденные, как сказано в сообщении, задержаны в августе 2022 года при попытке поставки 10 кг опия и 8 кг гашиша в Казахстан через акваторию Каспийского моря.





Фото: пресс-служба КНБ РК

Отмечено, что иностранцы незаконно пересекли государственную границу на маломерном катере.



"Использованное преступниками судно обладало высокими скоростными характеристиками и малыми габаритами, что усложняло его обнаружение радиолокационными средствами. Доставка наркотиков осуществлялась в ночное время в условиях ограниченной видимости. Для навигации преступниками использовались спутниковые средства связи и GPS". Пресс-служба КНБ РК





Фото: пресс-служба КНБ РК

В ходе судебного разбирательства вина подсудимых была полностью доказана материалами уголовного дела, заключили в ведомстве.

