Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

КНБ задержал иностранцев с наркотиками на катере

КНБ задержал иностранцев с наркотиками на катере Фото: пресс-служба КНБ РК
В Комитете национальной безопасности Казахстана поделились кадрами задержания иностранцев на катере, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, КНБ завершил расследование уголовного дела в отношении трех иностранцев и казахстанца по факту контрабанды наркотических средств.

"В феврале 2023 года Специализированным судом по уголовным делам Мангистауской области участники наркогруппы признаны виновными в соответствии с ч. 4 ст. 286 УК РК и приговорены к длительным срокам лишения свободы".Пресс-служба КНБ РК

Осужденные, как сказано в сообщении, задержаны в августе 2022 года при попытке поставки 10 кг опия и 8 кг гашиша в Казахстан через акваторию Каспийского моря.

КНБ задержал иностранцев с наркотиками на катере

Фото: пресс-служба КНБ РК

Отмечено, что иностранцы незаконно пересекли государственную границу на маломерном катере.

"Использованное преступниками судно обладало высокими скоростными характеристиками и малыми габаритами, что усложняло его обнаружение радиолокационными средствами. Доставка наркотиков осуществлялась в ночное время в условиях ограниченной видимости. Для навигации преступниками использовались спутниковые средства связи и GPS".Пресс-служба КНБ РК

КНБ задержал иностранцев с наркотиками на катере

Фото: пресс-служба КНБ РК

В ходе судебного разбирательства вина подсудимых была полностью доказана материалами уголовного дела, заключили в ведомстве.

Читайте также

Момент столкновения грузовика с автобусом в Павлодаре попал на видео

Новые виды мошенничества появились в Астане

Новое землетрясение произошло в Турции

Анастасия Московчук
КНБ
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Легендарный Джеки Чан в чапане спел песню на казахском языке
Легендарный Джеки Чан в чапане спел песню на казахском языке
В Казахстане изменили дату празднования Дня учителя
В Казахстане изменили дату празднования Дня учителя
Жители поселка Кемертоган в Алматинской области утопают в мусоре
Жители поселка Кемертоган в Алматинской области утопают в мусоре
Пора выходить из зимней спячки: гороскоп на 10 марта
Пора выходить из зимней спячки: гороскоп на 10 марта
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления