КНБ задержал в аэропорту Актау двух иностранцев-"глотателей"
Фото: пресс-служба КНБ РК
Более 30 контейнеров с героином и "синтетикой" нашли в желудках двух иностранцев в Актау. О задержании рассказали Zakon.kz в пресс-службе Комитета национальной безопасности.
По данным ведомства, злоумышленники были задержаны пограничниками в аэропорту Актау 21 февраля 2024 года.
"Рентгеноскопическое исследование показало наличие в их брюшной полости посторонних предметов. Специальными медицинскими процедурами из желудков иностранцев извлечено свыше 30 контейнеров, содержащих героин и синтетические наркотики".Пресс-служба КНБ
Фото: пресс-служба КНБ РК
Также отмечено, что общий вес изъятых веществ составил около одного килограмма.
"Решением суда фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится досудебное расследование по части 4 статьи 286 Уголовного кодекса".Пресс-служба КНБ
В заключении сказано, что иная информация в соответствии части 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
Об аналогичном происшествии в Комитете рассказывали еще 8 февраля 2024 года.
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Тогда специальными медицинскими процедурами из желудков двух иностранцев было извлечено 295 контейнеров, содержащих наркотики опийной группы.
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