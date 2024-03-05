КНБ задержал в аэропорту Актау двух иностранцев-"глотателей"

Более 30 контейнеров с героином и "синтетикой" нашли в желудках двух иностранцев в Актау. О задержании рассказали Zakon.kz в пресс-службе Комитета национальной безопасности.

По данным ведомства, злоумышленники были задержаны пограничниками в аэропорту Актау 21 февраля 2024 года.

"Рентгеноскопическое исследование показало наличие в их брюшной полости посторонних предметов. Специальными медицинскими процедурами из желудков иностранцев извлечено свыше 30 контейнеров, содержащих героин и синтетические наркотики". Пресс-служба КНБ

Фото: пресс-служба КНБ РК

Также отмечено, что общий вес изъятых веществ составил около одного килограмма.

"Решением суда фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится досудебное расследование по части 4 статьи 286 Уголовного кодекса". Пресс-служба КНБ

В заключении сказано, что иная информация в соответствии части 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Об аналогичном происшествии в Комитете рассказывали еще 8 февраля 2024 года.

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Тогда специальными медицинскими процедурами из желудков двух иностранцев было извлечено 295 контейнеров, содержащих наркотики опийной группы.