Лучший шахматист планеты Карлсен проиграл 336 номеру мирового рейтинга

Российский гроссмейстер Александр Шиманов, ныне занимающий 336-ю позицию в рейтинге FIDE, переиграл чемпиона мира Магнуса Карлсена (Норвегия) в командном онлайн-турнире Pro Chess League с призовым фондом 150 тысяч долларов, сообщает Zakon.kz.

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30-летний россиянин, который выступал за команду Levitov Chess Wizards, сначала прошел первый круг плей-офф. Затем за выход в 1/4 финала коллектив Шиманова встретился с Canada Chessbrahs, за которую играл Магнус Карлсен. Кроме звездного норвежца в команде были известные гроссмейстеры Йорден ван Форест, Разван Преоту и Мэли-Жад Уэлле. А Шиманова за шахматной доской поддерживали Александра Костенюк, Денис Лазавик и Рауф Мамедов.

Фото: twitter/SusanPolgar

В ходе противостояния команда Карлсена не смогла обыграть дружину Шиманова, проиграв со счетом 9,5:6,5. Levitov Chess Wizards вышла в четвертьфинал, а сам чемпион мира проиграл одну из партий Александру.