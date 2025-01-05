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Спорт

Лучший шахматист мира Магнус Карлсен простился с холостяцкой жизнью

Шахматы Женитьба Магнуса, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 17:16 Фото: NTB/Amanda Pedersen Giske
16-й чемпион мира по шахматам, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен 4 января женился на своей избраннице Элле Виктории Мэлоун, сообщает Zakon.kz.

Как пишет NRK, свадебная церемония лучшего шахматиста планеты и его невесты состоялась в часовне, которая находится на самой высокой точке норвежской столицы, в районе Холменколлен. 

Шахматы Свадьба Карлсена, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 17:16

Фото: Facebook/Magnus Carlsen

По сведениям некоторых СМИ, Элла Виктория Мэлоун родилась в Осло, у нее норвежско-американское происхождение. Ей 26, она на восемь лет младше Карлсена. 

Свадьба короля шахмат прошла через несколько дней после драматического ЧМ-2024 в Нью-Йорке (США), где Магнус со скандалом не доиграл турнир в рапиде.

Но затем FIDE вернул норвежского гроссмейстера на соревнования в блице.

В итоге он выиграл "золото" в блице, разделив титул с россиянином Яном Непомнящим.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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