Лучший шахматист мира Магнус Карлсен простился с холостяцкой жизнью
Фото: NTB/Amanda Pedersen Giske
16-й чемпион мира по шахматам, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен 4 января женился на своей избраннице Элле Виктории Мэлоун, сообщает Zakon.kz.
Как пишет NRK, свадебная церемония лучшего шахматиста планеты и его невесты состоялась в часовне, которая находится на самой высокой точке норвежской столицы, в районе Холменколлен.
Фото: Facebook/Magnus Carlsen
По сведениям некоторых СМИ, Элла Виктория Мэлоун родилась в Осло, у нее норвежско-американское происхождение. Ей 26, она на восемь лет младше Карлсена.
Свадьба короля шахмат прошла через несколько дней после драматического ЧМ-2024 в Нью-Йорке (США), где Магнус со скандалом не доиграл турнир в рапиде.
Но затем FIDE вернул норвежского гроссмейстера на соревнования в блице.
В итоге он выиграл "золото" в блице, разделив титул с россиянином Яном Непомнящим.
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