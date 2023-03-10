"Видим, чем дышим": безветрие для жителей Усть-Каменогорска подобно приговору

Тема экологии в Усть-Каменогорске не теряет актуальности. Пожалуй, всех горожан объединяет одно искреннее желание – дышать полной грудью, сообщает Zakon.kz.

Здесь любят обсуждать неудачное расположение города, ждать объявлений о неблагоприятных метеоусловиях (НМУ), когда не рекомендуется выходить на улицу, вспоминать видео трехлетней давности, на котором мальчик показывает город во время безветрия, и вспоминать пословицу "Вижу город, вижу газ – надевай противогаз".



Действительно, промышленный город на востоке Казахстана всегда был известен своей сложной экологической ситуацией. Исторически так сложилось, что именно здесь расположены все крупнейшие промышленные предприятия и ТЭЦ. Естественно, их деятельность влияет на жизнь и здоровье устькаменогорцев.

Фото: Zakon.kz

Более того, местоположение города сыграло свою злую шутку – окруженный горами, расположенный в котловине, которую редко продувает ветер, Усть-Каменогорск просто обречен на то, что серо-черный смог будет периодически его закрывать. Ситуация усугубляется еще и тем, что негазифицированный частный сектор использует уголь, а число автомобилей растет с каждым годом.

Фото: Zakon.kz

В общем, в период НМУ жителям города реально нечем дышать, ведь все выхлопы и выбросы остаются в котловине, где расположен город, не выветриваются, смешиваются друг с другом и представляют опасность для здоровья жителей. Период безветрия может длиться до месяца и более, особенно тяжело переносится во время сильных морозов и летнюю жару. Горожане начинают жаловаться на першение в горле, головную боль, кашель, насморк и ожог слизистой. В школах отменяют занятия по физкультуре на улице, в детсадах – прогулки. Сверху в это время город выглядит просто удручающе – серая, густая, ядовитая пелена покрывает дома и мосты. Через нее невозможно разглядеть улицы, кварталы. В Департаменте экологии ВКО отмечают, что в период НМУ в Усть-Каменогорске фиксируют превышения норм по концентрации вредных веществ, таких как диоксид азота, сероводород, хлор.



Сидите дома!

Что такое НМУ, в Усть-Каменогорске знают с детства. Это значит, надо постараться не выходить на улицу, закрыть форточки и окна, пить больше воды и сорбентов. Врачи сразу предупреждают молодых мам, что пока иммунитет у ребенка не окрепнет, аллергия, кашель и насморк станут постоянными спутниками малыша. В детские сады даже приносят справки о том, что насморк и кашель у ребенка не простудной этимологии, а аллергического характера. И только в 2022 году Департамент экологии выступил с инициативой ввести диагноз "ожог" горла в перечень официальных заболеваний.

"Сегодня такого диагноза, как ожог, у медиков нет. Всем ставят диагноз ОРВИ, даже ангина, хотя это не соответствует действительности. Это промышленное воздействие на организм человека, население называет его ожогом. Мы хотели бы инициировать включение в перечень заболеваний этого диагноза". Руководитель Департамента экологии ВКО Данияр Алиев

По его словам, это, конечно, экологическую ситуацию не улучшит, но будет способствовать выработке алгоритма действий по дальнейшему разъяснению ситуации, а возможно, и реабилитации горожан.

Причины известны

Местные экологи и общественники давно выявили и назвали причины сложившейся ситуации, вот только положение дел это не изменило.

"В дни НМУ мы ведем замеры и требуем от предприятий сокращать выбросы на этот период. Конечно, предприятия делают большой вклад в загрязнение атмосферного воздуха. Только Усть-Каменогорский металлургический комплекс выбрасывает в воздух города 26-27 тыс. тонн вредных веществ, УК ТЭЦ – 14 тыс. тонн, Согринская ТЭЦ – 2 тыс. тонн в год". Данияр Алиев

Фото: Zakon.kz

По оценкам экологов, основную часть в массе вредных веществ дают автомобили (50%), за ними следуют предприятия (35%), автономные котельные и частный сектор (10%). В городе 22,5 тыс. частных домов, которые топят в основном углем без каких-либо пылеуловителей или очистительных технологий.



Как рассказал руководитель Департамента экологии ВКО, уровень загрязненности в течение года зависит еще и от сезонности, и от типа самих вредных веществ. Например, в летнее время в воздухе превалирует диоксид серы. По его словам, в основном это связано с деятельностью предприятий, расположенных в промышленной зоне, а вот зимой в воздухе больше сероводорода. Наиболее вероятной причиной его появления является сжигание угля или дизельного топлива. Свою лепту вносит и пыль, вернее, взвешенные вещества в ее составе.

Фото: Zakon.kz

В результате Усть-Каменогорск по уровню загрязнения стабильно занимает лидирующие позиции среди городов Казахстана.



Вместе с тем представители предприятий уверяют, что ежегодно внедряют меры по снижению количества выбросов или же по усилению и модернизации систем очистки. К примеру, ТОО "Казцинк", которое горожане считают главным загрязнителем атмосферы города, по данным экологов, проводит множество мероприятий по сокращению выбросов. В Департаменте экологии заверили, что если на предприятии до конца проведут модернизацию утилизации диоксида серы, это позволит снизить его выбросы на четыре тысячи тонн в год.

Главный эколог другого предприятия-загрязнителя – ТОО "УК ТЭЦ" – Марина Стрельцова заверяет, что в плане концентрации вредных веществ в выбросах местная ТЭЦ выглядит лучше многих аналогичных предприятий в Казахстане.

"Наш уголь с месторождения "Каражыра" экологически безопасный. Для сравнения: его зольность 15-16%, в то время как у экибастузского угля, который сжигают в других крупных городах РК, зольность – 35-40%. Содержание серы в нашем угле также ниже", – заверила Марина Стрельцова.

Однако ситуацию это не спасает. Когда "дымить" начинает частный сектор, который отапливается тем же углем, то здесь грустно шутят, что воздух можно не только увидеть, но и потрогать руками – настолько он густой и плотный.

Но дело не только в угле. Котлы на местной ТЭЦ введены в действие в 1970-х годах и, понятно, давно требуют обновления.

"Тема модернизации оборудования на промышленных предприятиях как никогда актуальна. Усть-Каменогорск – город металлургов. Закрыть предприятия – оставить большую часть мужского населения и их семьи без зарплат. Поэтому я на стороне тех, кто выступает за модернизацию оборудования, за установку современных фильтров на предприятиях, деятельность которых связана с выбросами вредных веществ в атмосферу". Общественный деятель Индира Какимова

Газ вместо угля

Однако экологи все-таки предлагают выход. По мнению специалистов Департамента экологии, достаточно снизить тариф на электроэнергию. Другими словами, дать возможность жителям частных домов не использовать уголь, а отапливать свои дома с помощью электроэнергии. Есть и другой вариант – газифицировать регион.

"Министерство энергетики должно предоставить концепцию по решению этого вопроса. Если у нас будет газифицированный регион, это улучшит не только экологическую ситуацию, но и социально-экономическую сферу. Пока вопрос с промышленными выбросами и с альтернативой твердому топливу не решат, ситуация с НМУ в городе будет повторяться", – уверен Данияр Алиев.

Фото: Zakon.kz

Вот только вместо газопроводов в Усть-Каменогорске собираются строить еще одну ТЭЦ, которая, понятно, будет работать на том же самом угле с разреза Каражыра.



Автор: Кира Мороз