Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Пять человек спасли из пожара в Усть-Каменогорске

Пять человек спасли из пожара в Усть-Каменогорске, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2024 14:05 Фото: МЧС РК
В одном из ЖК Усть-Каменогорска загорелась квартира на четвертом этаже, сообщает Zakon.kz.

В МЧС рассказали, что пожар случился из-за возгорания мебели. Прибывшие на место огнеборцы эвакуировали пятерых жителей, один из них – ребенок.

"Пожар ликвидирован на площади 3 кв. м. МЧС просит жителей соблюдать правила пожарной безопасности", – отметили в ведомстве.

Ночью 30 апреля в Караганде пожар в частной бане ликвидировали огнеборцы.

Читайте также

Проливные дожди обернулись наводнением в Саудовской Аравии
Наводнение обрушилось на Медину
Пожалуйста, поднимите руки: вежливый грабитель напал на обменник в Астане
Пожалуйста, поднимите руки: вежливый грабитель напал на обменник в Астане
Когда эвакуированные из-за паводков 700 заключенных вернутся в ЗКО
Когда эвакуированные из-за паводков 700 заключенных вернутся в ЗКО
Сахибам Садырова
Усть-Каменогорск 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Рассылка с номера 1414, Казахстан, егов
К казахстанцам обратились по поводу рассылки с номера 1414
новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД обратились к казахстанцам
Новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД обратились к казахстанцам
Какие изменения ждут казахстанцев с мая 2024 года
Какие изменения ждут казахстанцев с мая 2024 года
От заморозков до жары: каким будет май в Казахстане
От заморозков до жары: каким будет май в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: