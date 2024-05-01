Пять человек спасли из пожара в Усть-Каменогорске
Фото: МЧС РК
В одном из ЖК Усть-Каменогорска загорелась квартира на четвертом этаже, сообщает Zakon.kz.
В МЧС рассказали, что пожар случился из-за возгорания мебели. Прибывшие на место огнеборцы эвакуировали пятерых жителей, один из них – ребенок.
"Пожар ликвидирован на площади 3 кв. м. МЧС просит жителей соблюдать правила пожарной безопасности", – отметили в ведомстве.
Ночью 30 апреля в Караганде пожар в частной бане ликвидировали огнеборцы.
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