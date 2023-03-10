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Как избежать импульсивных покупок в магазине

продукты Фото: pixabay
Для того чтобы избежать лишних покупок в магазине, существует несколько правил. О том, как правильно ходить в супермаркеты, рассказала нутрициолог Ольга Панова, сообщает Zakon.kz.

По словам эксперта, в первую очередь не стоит ходить в магазин голодным. Это позволит купить только необходимые продукты, избежав лишних трат. Панова советует сначала перекусить, а потом отправляться за покупками.

Нутрициолог также советует составлять список покупок. По ее словам, это позволяет сэкономить 30% бюджета. Также нужно брать корзинку вместо тележки. Неся покупки в руках, желание брать тяжести пропадет.

"Это психологически будет уменьшать то количество продуктов, которое вы наберете. Большую тележку на колесиках всегда хочется заполнить", – рассказала Панова.

Эксперт советует не брать товары с первых рядов, куда обычно ставят продукты с истекающим сроком годности. Кроме того, Панова рекомендует использовать кассы самообслуживания, где нет акционных товаров, пишет "Москва 24"

Ранее диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова рассказала, какие фрукты можно есть даже во время соблюдения диеты. 


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