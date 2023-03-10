Алекс Фергюсон объявлен лучшим футбольным тренером за последние 25 лет
Наслаждайтесь лучшими спортивными
событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000
тенге за первое пополнение.
Данное решение вынесла Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS), которая составляет свой список лучших тренеров года с середины 1990-х. В ходе последнего подсчета Фергюсон набрал 257 баллов и стал лучшим среди всех тренеров.
В топ-10 ведущих тренеров мира также вошли:
1. Алекс Фергюсон (Англия) – 257 баллов.
2. Жозе Моуринью (Португалия) – 242 балла.
3. Хосеп Гвардиола (Испания) – 221 балл.
4. Арсен Венгер (Франция) – 211 баллов.
5. Йоахим Лев (Германия) – 200 баллов.
Фото: Instagram/mrancelotti
6. Карло Анчелотти (Италия) – 189 баллов.
7. Висенте Дель Боске (Испания) – 175 баллов.
8. Диего Симеоне (Аргентина) – 168 баллов.
9. Марчелло Липпи (Италия) – 156 баллов.
10. Дидье Дешам (Франция) – 164 баллов.
Алекс Фергюсон признан одним из величайших тренеров в истории мирового футбола, он был у руля "Манчестер Юнайтед" на протяжении 26 лет. За это время выиграл 13 чемпионатов АПЛ и два титула Лиги чемпионов. В 1999 году Фергюсон был посвящен в рыцари королевой Елизаветой II.