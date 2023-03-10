Алекс Фергюсон объявлен лучшим футбольным тренером за последние 25 лет

Сэр Алекс Фергюсон возглавил рейтинг лучших футбольных тренеров планеты, начиная с 1996-го по 2022 год. 81-летний наставник является одним из самых титулованных тренеров в истории британского футбола, сообщает Zakon.kz.

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Данное решение вынесла Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS), которая составляет свой список лучших тренеров года с середины 1990-х. В ходе последнего подсчета Фергюсон набрал 257 баллов и стал лучшим среди всех тренеров.

В топ-10 ведущих тренеров мира также вошли:

1. Алекс Фергюсон (Англия) – 257 баллов.

2. Жозе Моуринью (Португалия) – 242 балла.

3. Хосеп Гвардиола (Испания) – 221 балл.

4. Арсен Венгер (Франция) – 211 баллов.

5. Йоахим Лев (Германия) – 200 баллов.

Фото: Instagram/mrancelotti

6. Карло Анчелотти (Италия) – 189 баллов.



7. Висенте Дель Боске (Испания) – 175 баллов.

8. Диего Симеоне (Аргентина) – 168 баллов.

9. Марчелло Липпи (Италия) – 156 баллов.

10. Дидье Дешам (Франция) – 164 баллов.

Алекс Фергюсон признан одним из величайших тренеров в истории мирового футбола, он был у руля "Манчестер Юнайтед" на протяжении 26 лет. За это время выиграл 13 чемпионатов АПЛ и два титула Лиги чемпионов. В 1999 году Фергюсон был посвящен в рыцари королевой Елизаветой II.

