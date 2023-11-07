Гвардиола назван лучшим клубным тренером мира по футболу

Испанский футбольный специалист и наставник британского "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола объявлен лучшим действующим клубным тренером планеты, сообщает Zakon.kz.

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52-летний рулевой "горожан" разместился на первом месте рейтинга FourFourTwo среди лучших тренеров мира. Гвардиола в прошедшем сезоне со своим клубом добился выдающихся показателей, выиграв футбольный "требл" (три титула). Под его руководством "Манчестер Сити" стал победителем Лиги чемпионов, АПЛ и Кубка Англии.

В топ-5 сумели войти еще представителя АПЛ, второе место за Юргеном Клоппом ("Ливерпуль") и на 4-ой строчке Микель Артета ("Арсенал"). А между ними втиснулся один из титулованных специалистов мирового футбола и нынешний наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти. На пятой позиции находится Томас Тухель ("Бавария").

На последующих местах рейтинга расположились:

6. Эдди Хау – "Ньюкасл".

7. Хави – "Барселона".

8. Роберто Де Дзерби – "Брайтон".

9. Унаи Эмери – "Астон Вилла".

10. Диего Симеоне – "Атлетико".