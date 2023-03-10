Женщина показала восстановленное после нападения собаки лицо

Женщина, которой собаки разорвали лицо, поделилась результатами интенсивной операции по восстановлению, сообщает Zakon.kz.

Жаклин Дюран из американского штата Техас работает "няней" и следит за собаками. Она присматривала за двумя псами, в один момент животные напали на нее.

Отмечается, что эти собаки знали ее. Однако они оторвали ей уши, губы и щеки.



Инцидент произошел в 2021 году, и с тех пор Жаклин документировала свое восстановление.



"Я думаю, что пришло время показать, какая я сейчас, и я могу этого не бояться. Я хочу, чтобы владельцы собак знали своих животных". Жаклин Дюран

Собаки терзали 21-летнюю девушку более получаса, они остановились только после того, как сработала сигнализация.

Обоих псов усыпили после нападения, а Жаклин подала в суд на хозяев. Несмотря на все испытания, девушка призналась, что ее любовь к собакам не ослабла.