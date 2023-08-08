В Каратау собака разодрала 7-летнему мальчику лицо

В городе Каратау на 7-летнего ребенка напала собака, которая разодрала ему лицо и ноги. Мальчику сделали экстренную операцию, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Управления здравоохранения акимата Жамбылской области, ребенка в бессознательном состоянии доставили в больницу, в ходе осмотра были обнаружены обширные укусы правой лицевой области и многочисленные открытые раны обеих ног, обильная кровопотеря.

В настоящее время ребенок переведен из реанимационного отделения в хирургическое.

"Состояние стабильно улучшается. В хирургическом отделении продолжает принимать соответствующее лечение". Управление здравоохранения акимата Жамбылской области

Фото: пресс-служба Управления здравоохранения акимата Жамбылской области

Как сообщили в ведомстве, с ребенком работают специалисты-психологи районной больницы.



Также мальчику поставили прививку от бешенства и назначили лечение антибиотиками.

Ранее в Атырау восьмилетний ребенок попал в реанимацию после нападения собаки.