В каких случаях можно поменять имя в Казахстане
Фото: Zakon.kz
На сайте электронного правительства женщина спросила, как можно поменять имя, куда обратиться и какие документы для этого нужны, сообщает Zakon.kz.
В Министерстве юстиции ответили, что согласно Кодексу "О браке (супружестве) и семье" государственная регистрация перемены имени, отчества, фамилии производится регистрирующими органами по личному заявлению лица, достигшего 16-летнего возраста и желающего поменять имя и или фамилию.
Перемена имени, отчества, фамилии производится при следующих уважительных причинах:
- неблагозвучность ФИО;
- трудность произношения ФИО;
- желание супруга носить общую с супругом фамилию, если при государственной регистрации брака остались на добрачных фамилиях;
- желание носить добрачную фамилию, если об этом не заявлено при расторжении брака;
- желание носить фамилию, общую с детьми от предыдущего брака;
- желание носить добрачную фамилию в случае смерти супруга;
- желание носить общую с детьми фамилию в случае смерти супруга, и если заявитель был на добрачной фамилии;
- желание носить имя и фамилию, соответствующие избранной заявителем национальности одного из родителей (при разных национальностях родителей);
- желание носить имя, фактически сложившееся в жизни, отличное от имени в документах;
- желание носить добрачную фамилию, если при вступлении в брак была принята фамилия супруга;
- желание носить фамилию по имени отца или деда по национальным традициям;
- желание носить фамилию и отчество по фамилии и имени лица, фактически воспитавшего заявителя;
- желание носить имя, отчество, фамилию, соответствующие выбранному полу, при хирургическом изменении пола.
Для изменения имени необходимо обратиться в любой отдел РАГС или государственную корпорацию "Правительство для граждан" с подтверждающими документами.
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