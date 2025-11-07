Не нравится свое имя, неблагозвучная фамилия – можно поменять: в каких случаях это разрешено

Человек вправе изменить имя и фамилию, данные при рождении – и не раз, кстати. Но одного желания мало, нужны уважительные причины. В каких случаях это можно сделать и что предпринять, если в смене имени отказано, объясняет Zakon.kz.

Сначала определимся с терминами. Есть имя в узком смысле, но, согласно пункту 1 статьи 15 Гражданского кодекса, имя включает в себя также собственно имя, фамилию, а по желанию – и отчество.

С одной стороны, имя принадлежит владельцу – и даже входит в корпус его персональных данных. С другой стороны, права и обязанности мы осуществляем под своим именем, поэтому не можем менять его произвольно. В соответствии с пунктом 4 статьи 15 ГК гражданин вправе переменить свое имя лишь в порядке, установленном законодательными актами.

Итак, каковы причины для перемены имени, которые регистрирующий орган сочтет уважительными? Полный перечень содержит 13 законных оснований – их можно найти в статье 257 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье":

неблагозвучность имени, отчества, фамилии; трудность произношения имени, отчества, фамилии; желание супруга (супруги) носить общую с супругой (супругом) фамилию; желание носить добрачную фамилию после расторжении брака; желание носить добрачную фамилию, если при вступлении в брак была принята фамилия супруга; желание носить фамилию, общую с детьми от предыдущего брака; желание носить добрачную фамилию в случае смерти супруга; желание носить общую с детьми фамилию в случае смерти супруга, и если заявитель был на добрачной фамилии; желание носить имя и (или) фамилию, соответствующие избранной заявителем национальности одного из родителей (при разных национальностях родителей); желание носить имя, фактически сложившееся в жизни, отличное от имени в документах; желание носить фамилию по имени отца или деда по национальным традициям; желание носить фамилию и (или) отчество по фамилии и имени лица, фактически воспитавшего заявителя; желание носить имя, отчество, фамилию, соответствующие выбранному полу, при хирургическом изменении пола.

Как видим, по большей части меняют имя (конкретно – фамилию) в ситуациях, связанными так или иначе с брачными отношениями. Но есть и другие нюансы.

Вот, например, пункт, позволяющий переменить имя на то, которое фактически используется в жизни, отличаясь от имени в документах. Речь может идти о разных случаях. Родители скреативили и дали ребенку при рождении имя какого-нибудь деятеля. А в школе, затем на работе, близкие и знакомые звали человека иначе, переделав имя на свой лад. Был, скажем, Варфоломей, стал – Вадик.

Или другой случай. Хотя по общему правилу (пункты 1 и 3 статьи 15 ГК) граждане приобретают и осуществляют права и обязанности под зарегистрированным именем, предусмотрены исключения – анонимное исполнение прав и обязанностей или использование псевдонима, т.е. вымышленного имени (пункт 2 статьи 15 ГК).

Так, журналисты вправе распространять подготовленные материалы под псевдонимом, как следует из пп. 8) пункта 3 статьи 26 Закона РК "О масс-медиа". Равно и все другие творческие личности имеют право указывать на своих произведениях и при любом их публичном использовании вместо подлинного имени автора – псевдоним (пп. 2) пункта 1 статьи 15 Закона РК "Об авторском праве и смежных правах").

Может ведь так случиться, что вымышленное имя публичной персоны заменит настоящее повсюду: и в обществе, и даже в быту. Тоже уважительная причина для перемены имени в документах. Нужны лишь подтверждающие факты, но предоставить их несложно.

Не всё так просто с неблагозвучностью и трудностью произношения имени, в частности, фамилии. Дело в том, что никаких НПА, которые бы устанавливали конкретный перечень обсценной (непристойной) лексики, в РК нет. Ну, а раз цензура не запрещает (которая, кстати, сама запрещена статьей 20 Конституции), как определить, в достаточной ли степени фамилия "неблагозвучна", чтобы поменять ее в удостоверении?

Кому-то ведь даже Кони, Падва и Плевако – в смысле, фамилии этих прославленных адвокатов – могут показаться обидными, а Пржевальский – труднопроизносимой...

Можно, конечно, обратиться за экспертной оценкой к ученым-лингвистам. И, возможно, так будет надежней. Уточним, что для перемены имени нужно лично и по достижении 16 лет (статья 257 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье") подать заявление в регистрирующие органы, в котором должны быть указаны – помимо "действующего" имени и избранного – еще и причины перемены (статья 259 Кодекса).

А причинам требуется подтверждение.

Но поскольку официального письменного перечня табуированного лексикона, повторимся, не существует, следует обратиться к другим источникам права. Например, к обычаю. А именно, исходить из того, что сами носители языка – в том числе и эксперты – считают неблагозвучной лексикой.

Можно ли в Казахстане учитывать обычай как источник права, каковым он считается во многих странах (особенно английского общего права)? Как дополнительный – да. В пункте 4 статьи 3 ГК РК уточняется, что гражданские отношения могут регулироваться обычаями, если они не противоречат законодательству.

Дальше – дело техники, представленной в Правилах организации государственной регистрации актов гражданского состояния, внесения в них изменений, исправлений, дополнений, аннулирования и восстановления актов гражданского состояния, утвержденных Приказом МЮ РК №112 от 25.02.2015.

Если прошение о перемене имени удовлетворено, гражданину необходимо после получения подтверждающих документов (свидетельства о рождении, заключении или расторжении брака) в месячный срок обменять документы, удостоверяющие личность (пункт 124 Правил).

Ну, а если не удовлетворено, то "отказ регистрирующего органа в перемене имени, отчества, фамилии может быть обжалован в судебном порядке" (статья 262 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье"). Вот тогда по-настоящему и пригодятся собранные доказательства, что причина для перемены имени – уважительная.