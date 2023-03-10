Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Отец 35 птенцов празднует день рождения в зоопарке Алматы

Отец 35 птенцов празднует день рождение в зоопарке Алматы Фото: пресс-служба зоопарка Алматы
10 марта в зоопарке Алматы свой 31-й день рождения отмечает белохвостый орлан. Притом, как рассказали Zakon.kz в зоопарке города, средняя продолжительность жизни этих птиц – около 20-25 лет.

"Так что наша "птичка" – настоящий долгожитель. И отец 35 птенцов", – отмечают специалисты.

По их данным, начиная с 1997 года в Алматинском зоопарке вылупились 68 птенцов данного вида.

Отец 35 птенцов празднует день рождение в зоопарке Алматы

Фото: пресс-служба зоопарка Алматы

Орлан – хищная птица семейства ястребиных. Они живут на берегах водоемов.

В пресс-службе добавили, что в зоопарке специализируются на разведении хищных птиц.

"К слову, пару дней назад в инкубаторе появился птенец кумая. В планах у нас – научиться выпускать птиц на волю". Пресс-служба зоопарка Алматы

27 февраля в зоопарке Алматы рассказали о большой черепахе по имени Катя.

Читайте также

Синоптики рассказали, где в Казахстане ожидается погода без осадков 11 марта

Казахстан ожидает приезда президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен

19-летний алматинец-самоучка создает костюмы премиум-класса

Анастасия Московчук
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Легендарный Джеки Чан в чапане спел песню на казахском языке
Легендарный Джеки Чан в чапане спел песню на казахском языке
В Казахстане изменили дату празднования Дня учителя
В Казахстане изменили дату празднования Дня учителя
Пора выходить из зимней спячки: гороскоп на 10 марта
Пора выходить из зимней спячки: гороскоп на 10 марта
Жители поселка Кемертоган в Алматинской области утопают в мусоре
Жители поселка Кемертоган в Алматинской области утопают в мусоре
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления