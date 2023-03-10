Отец 35 птенцов празднует день рождения в зоопарке Алматы

10 марта в зоопарке Алматы свой 31-й день рождения отмечает белохвостый орлан. Притом, как рассказали Zakon.kz в зоопарке города, средняя продолжительность жизни этих птиц – около 20-25 лет.

"Так что наша "птичка" – настоящий долгожитель. И отец 35 птенцов", – отмечают специалисты.

По их данным, начиная с 1997 года в Алматинском зоопарке вылупились 68 птенцов данного вида.





Фото: пресс-служба зоопарка Алматы

Орлан – хищная птица семейства ястребиных. Они живут на берегах водоемов.

В пресс-службе добавили, что в зоопарке специализируются на разведении хищных птиц.

"К слову, пару дней назад в инкубаторе появился птенец кумая. В планах у нас – научиться выпускать птиц на волю". Пресс-служба зоопарка Алматы

27 февраля в зоопарке Алматы рассказали о большой черепахе по имени Катя.