Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Токаев принял ректора КазНУ имени аль-Фараби

Токаев принял ректора КазНУ имени аль-Фараби Фото: akorda.kz
Глава государства принял ректора КазНУ имени аль-Фараби Жансеита Туймебаева, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, в ходе встречи президенту были представлены результаты академической, научно-исследовательской и инновационной деятельности, новые направления и перспективы развития университета.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что в учебном заведении сегодня обучаются более 24 тысяч студентов, в том числе 2,8 тысячи иностранных граждан из 54 стран мира. Реализуются 542 образовательные программы, увеличено количество научных центров и проектов. В 2022 году заключено более 30 договоров с ведущими университетами США, Великобритании, Японии, Франции, ОАЭ, Турции. Филиалы вуза действуют в Стамбуле и Бишкеке. В Алматы на базе университета открыт филиал МИФИ (Москва).

Токаев принял ректора КазНУ имени аль-Фараби

Фото: akorda.kz


Жансеит Туймебаев сообщил, что в 2022 году повышена заработная плата профессорско-преподавательского состава. Кроме того, выполнен ремонт учебных корпусов, лабораторий и общежитий. По решению суда в собственность КазНУ возвращены два земельных участка.

Президент Казахстана указал на важность дальнейшего развития университета и акцентировал внимание на необходимости укрепления международного статуса вуза, усиления научно-исследовательской деятельности. 

Читайте также

Синоптики рассказали, где в Казахстане ожидается погода без осадков 11 марта

Казахстан ожидает приезда президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен

19-летний алматинец-самоучка создает костюмы премиум-класса

Анастасия Стативкина
КазНУ Токаев Касым-Жомарт
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Легендарный Джеки Чан в чапане спел песню на казахском языке
Легендарный Джеки Чан в чапане спел песню на казахском языке
В Казахстане изменили дату празднования Дня учителя
В Казахстане изменили дату празднования Дня учителя
Пора выходить из зимней спячки: гороскоп на 10 марта
Пора выходить из зимней спячки: гороскоп на 10 марта
Жители поселка Кемертоган в Алматинской области утопают в мусоре
Жители поселка Кемертоган в Алматинской области утопают в мусоре
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления