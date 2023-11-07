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Токаев принял ректора КазНУ имени аль-Фараби

Токаев принял ректора КазНУ имени аль-Фараби Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев 7 ноября 2023 года принял ректора КазНУ имени аль-Фараби Жансеита Туймебаева, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала Акорды, на встрече президента ознакомили с деятельностью университета в части подготовки специалистов и научно-исследовательской работы. Кроме того, ректор представил главе государства стратегический план развития КазНУ, который в следующем году отметит свое 90-летие.

Из доклада Жансеита Туймебаева:

  • на данный момент вуз реализует 400 научных проектов, общая стоимость которых составляет 8,1 млрд тенге;
  • 12 октября на базе КазНУ начал свою работу филиал китайского Северо-Западного политехнического университета. Соглашение об открытии данного филиала было подписано в ходе официального визита Касым-Жомарта Токаева в Китай в мае 2023 года;
  • с 2024 по 2026 год будет реализован второй этап строительства городка КазНУ;
  • планируется построить восемь учебных корпусов, технопарк и 12 общежитий;
  • в ближайшее время начнется возведение трех общежитий на 3180 мест.

В завершение встречи глава государства дал конкретные поручения по улучшению качества образования, повышению вклада науки в развитие страны и модернизации университетского городка.

6 ноября 2023 года Токаев встретился с председателем Агентства по противодействию коррупции Асхатом Жумагали и выслушал его доклад о работе ведомства.

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КазНУ Токаев Касым-Жомарт Туймебаев Жансеит Казахстан
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