Под сенью "Кереге" с комфортом создавать уют
"С запуском новой программы "Кереге ипотека" покупка жилья будет возможна с первоначальным взносом 30% и без предоставления дополнительного залога. BI Group готов предложить более 1200 квартир в 27 жилых комплексах в Алматы, Астане, Шымкенте и Атырау при цене квартиры от 18 млн тенге".Нурлан Онгарбаев
Фото: BI Group
По его словам, в контакт-центр компании "360" ежедневно поступает до 1000 звонков от казахстанцев, желающих приобрести собственное жилье. Среди этих звонков 27% – от людей, которые не могут пока заплатить 50% первоначальный взнос или предоставить дополнительный залог, и, следовательно, не имеют возможности приобрести жилье.
"По результатам наших аналитических исследований, у казахстанцев, желающих приобрести квартиру, в среднем суммы на депозитах составляют от 5 млн до 10 млн тенге. При этом в Астане средняя цена двухкомнатной квартиры – 25–30 млн тенге. В этих условиях было только два решения для наших граждан: либо продолжать копить депозит и ждать, либо рассматривать вариант приобретения дешевого жилья с низким качеством и в районах с неразвитой инфраструктурой. Как решение этого вопроса мы и разработали программу "Кереге ипотека".Нурлан Онгарбаев
"Кроме того, важно понимать, что выгоднее приобретать квартиру на этапе строительства, потому что так квартира получается примерно на 10-20% дешевле. Расширяется ассортимент жилья, больше возможностей выбрать понравившуюся вам квартиру".Нурлан Онгарбаев
"Следующий этап программы "Кереге ипотека" уже в процессе обсуждения. И в дальнейшем планируются еще объекты, которые мы будем предлагать нашим клиентам в рамках этой ипотечной программы. Необходимо будет получить на эти ЖК разрешение от местных органов власти на привлечение средств дольщиков. Также нужно согласовать с банком условия предоставления объектов".Нурлан Онгарбаев
Фото: BI Group
В свою очередь директор Департамента продаж и регионального развития "Отбасы банка" Гульмира Даткаева обратила внимание на то, что для получения кредита на жилье по программе "Кереге" необязательно иметь накопления в "Отбасы банке".
"Сегодня клиенты открывают депозит в "Отбасы банке", накапливают до 50% стоимости квартиры, держат депозит более трех лет, чтобы получить выгодную ипотеку по ставке от 3,5% до 11,5% годовых. "Кереге ипотека" от BI Group позволит казахстанцам быстрее приобрести квартиру и улучшить свои жилищные условия".Гульмира Даткаева
Фото: BI Group
Здесь можно купить жилье дистанционно, оформив онлайн-ипотеку. Для всех пользователей онлайн-ипотеки рассмотрение кредитной заявки составляет 0 тенге. Кроме того, дешевле обойдется и услуга по организации выдачи займа. Ее стоимость снижена вдвое и вместо 0,5% от суммы займа составляет 0,25%.
Фото: BI Group