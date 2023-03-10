Под сенью "Кереге" с комфортом создавать уют

Новая программа ипотечного кредитования "Кереге ипотека" запущена в Казахстане, она позволяет получить недорогой кредит на жилье без дополнительного залога с первоначальным взносом 30% от стоимости квартиры, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Новую ипотечную программу, запущенную "Отбасы банком" и строительным холдингом BI Group, презентовали в Астане. Как отметил руководитель по развитию финансовых технологий BI Group Нурлан Онгарбаев, программа предусматривает возможность приобретения квартир в строящихся объектах со ставкой по кредиту от 7% годовых и сроком кредитования до 25 лет, максимальная сумма займа – до 100 млн тенге.



"С запуском новой программы "Кереге ипотека" покупка жилья будет возможна с первоначальным взносом 30% и без предоставления дополнительного залога. BI Group готов предложить более 1200 квартир в 27 жилых комплексах в Алматы, Астане, Шымкенте и Атырау при цене квартиры от 18 млн тенге". Нурлан Онгарбаев





Фото: BI Group

По его словам, в контакт-центр компании "360" ежедневно поступает до 1000 звонков от казахстанцев, желающих приобрести собственное жилье. Среди этих звонков 27% – от людей, которые не могут пока заплатить 50% первоначальный взнос или предоставить дополнительный залог, и, следовательно, не имеют возможности приобрести жилье.



"По результатам наших аналитических исследований, у казахстанцев, желающих приобрести квартиру, в среднем суммы на депозитах составляют от 5 млн до 10 млн тенге. При этом в Астане средняя цена двухкомнатной квартиры – 25–30 млн тенге. В этих условиях было только два решения для наших граждан: либо продолжать копить депозит и ждать, либо рассматривать вариант приобретения дешевого жилья с низким качеством и в районах с неразвитой инфраструктурой. Как решение этого вопроса мы и разработали программу "Кереге ипотека". Нурлан Онгарбаев

На примере жилого комплекса "Сердце столицы" Нурлан Онгарбаев объяснил, что при средней стоимости двухкомнатной квартиры около 30 млн тенге первоначальный взнос составит 9 млн 300 тыс. тенге, а ежемесячный платеж будет составлять порядка 220 тыс. тенге. Для сравнения: рыночная ипотека предлагает займы под 19-20% годовых, и ежемесячный платеж достигает 500 тыс. тенге.



"Кроме того, важно понимать, что выгоднее приобретать квартиру на этапе строительства, потому что так квартира получается примерно на 10-20% дешевле. Расширяется ассортимент жилья, больше возможностей выбрать понравившуюся вам квартиру". Нурлан Онгарбаев

Также руководитель по развитию финансовых технологий BI Group Нурлан Онгарбаев сообщил, что 1200 квартир – это только первый пул, в дальнейшем программа будет расширяться.







Поскольку по программе "Кереге" в качестве залога выступает приобретаемая недвижимость, причем на этапе строительства, застройщик должен получить разрешение местных исполнительных органов на привлечение средств дольщиков. Таковы требования закона "О долевом участии в жилищном строительстве". На данный момент компания BI Group, выполняя нормы закона, имеет такое разрешение на 27 объектов.

"Следующий этап программы "Кереге ипотека" уже в процессе обсуждения. И в дальнейшем планируются еще объекты, которые мы будем предлагать нашим клиентам в рамках этой ипотечной программы. Необходимо будет получить на эти ЖК разрешение от местных органов власти на привлечение средств дольщиков. Также нужно согласовать с банком условия предоставления объектов". Нурлан Онгарбаев





Фото: BI Group

В свою очередь директор Департамента продаж и регионального развития "Отбасы банка" Гульмира Даткаева обратила внимание на то, что для получения кредита на жилье по программе "Кереге" необязательно иметь накопления в "Отбасы банке".



"Сегодня клиенты открывают депозит в "Отбасы банке", накапливают до 50% стоимости квартиры, держат депозит более трех лет, чтобы получить выгодную ипотеку по ставке от 3,5% до 11,5% годовых. "Кереге ипотека" от BI Group позволит казахстанцам быстрее приобрести квартиру и улучшить свои жилищные условия". Гульмира Даткаева

Как отметили разработчики программы "Кереге ипотека", выбрать понравившийся объект и забронировать квартиру казахстанцы смогут на портале Baspana Market. Это маркетплейс недвижимости "Отбасы банка".









Фото: BI Group

Здесь можно купить жилье дистанционно, оформив онлайн-ипотеку. Для всех пользователей онлайн-ипотеки рассмотрение кредитной заявки составляет 0 тенге. Кроме того, дешевле обойдется и услуга по организации выдачи займа. Ее стоимость снижена вдвое и вместо 0,5% от суммы займа составляет 0,25%.



Для приобретения жилья теперь достаточно просто открыть сберегательный счет, единовременно перечислить 30% от стоимости выбранной квартиры и сразу приступить к оформлению займа.





Фото: BI Group



