Ловушка или благо: об ипотеке без первоначального взноса в Казахстане

Спрос на жилье в Казахстане остается достаточно высоким. Сколько банков в РК и на каких условиях предлагают ипотеку без первоначального взноса и чем это оборачивается для казахстанцев – заманчивой ловушкой или благом, выяснял Zakon.kz.

Чаще всего банки второго уровня предлагают ипотечные займы с первоначальным взносом, но появились предложения о кредитовании и без него. Анализ 21 сайта банков второго уровня, работающих в стране, показал, что только 12 финансовых институтов предлагают ипотеку, причем только 3 из них дают кредит на покупку жилья без первоначального взноса.

Без первоначального взноса: вместо денег – недвижимость

Фото: Zakon.kz

В Банке ЦентрКредит ипотека без первоначального взноса появилась только с февраля 2023 года. Оформить ее можно для покупки как для первичного, так и вторичного жилья во всех регионах Казахстана.

Условия:

В качестве залога предоставляется имеющаяся квартира или жилой дом. Недвижимость может быть как собственностью заемщика, так родственника или близкого человека. Нахождение такого залога для банка не важно, покупая жилье в Астане, можно поставить в залог квартиру в Костанае или наоборот.

Есть один момент, недвижимость должна соответствовать определенным требованиям: дом не старше 50 лет с законной планировкой, не находящийся в залоге, владельцами этой недвижимости могут быть третьи лица, которые согласны предоставить ее в залог. Среди дополнительных требований: максимальная сумма займа до 100 млн тенге, срок займа - до 15 лет, ставка вознаграждения - от 18% (ГЭСВ от 19,9% в зависимости от выбранных условий).

Залогодателем может быть гражданин Казахстана до 75 лет. Банк рассматривает заявки, как с анализом платежеспособности, так и с косвенными доходами. В программе есть и ограничения на недвижимость, передаваемую в залог в качестве первоначального взноса. Запрещено принятие в качестве дополнительного залога недвижимости, право собственности, на которую приобретено по договорам дарения с прежним собственником данной недвижимости, со сроком действия менее трех лет. А также жилья, принадлежащего на праве собственности лицам, не достигшим 18 лет.

АО "Шинхан Банк Казахстан" предлагает ипотеку без первоначального взноса на приобретение первичного или вторичного жилья под залог имеющейся собственности. На сумму от 3 до 100 млн тенге сроком от 13 месяцев до 20 лет.

Условия:

Кредит выдается под 20,75 % годовых, а ГЭСВ – 21,65% годовых. Минимальный возраст заемщика составляет 21 год, а максимальный - 63 года.

В качестве обеспечения по кредиту принимается приобретаемая жилая недвижимость в Алматы (имеются требования к залогу).

Вместо первоначального взноса клиент может предоставить в обеспечение дополнительную недвижимость, покрывающую по залоговой стоимости сумму первоначального взноса, при этом, кредит будет предоставляться на полную стоимость приобретаемой жилой недвижимости.

В Halyk bank при предоставлении дополнительного залога без первоначального взноса возможно приобретение недвижимости, готовой к эксплуатации и земельных участков для индивидуального строительства, строящейся недвижимости. А также на индивидуальное строительство и ремонт жилья.

Условия:

В качестве залога принимается приобретаемая недвижимость коммерческого и некоммерческого назначения.

Для тех, кто получает заработную плату через банк, с подтверждением дохода процентная ставка по ипотеке составляет от 18% (ГЭСВ от 20,4%), для остальных - от 19% (ГЭСВ от 21,6%). Без подтверждения – от 20,0% (ГЭСВ от 22,8%). Срок кредитования определен от 6 до 240 месяцев. Причем заявку на оформление ипотеки можно подать, не выходя из дома через приложение и получить ответ от банка через 5 минут. Но нужно иметь положительную кредитную историю, стаж работы на последнем рабочем месте 6 месяцев. Есть и ограничения по возрасту от 21 до 63 лет, максимальная сумма кредита составляет 50 млн тенге.

Для оформления ипотеки требуется пакет из 7 документов: удостоверение личности, справка о заработной плате за последние 6 месяцев, свидетельство о браке/разводе и свидетельства о рождении детей. Выписка ЕНПФ с индивидуального пенсионного счета, адресная справка. Правоустанавливающие документы на недвижимость, являющуюся обеспечением займа и отчет об ее оценке.

Актуально, но не подъемно

По официальным данным, на 1 июля в Казахстане зарегистрировано 507,4 тыс. ипотечников. С начала года оформлено 21,6 тыс. займов. Сегодня, отмечает экономист Андрей Коваль, жилье находится в тренде, но замедление продаж привело к росту и удержанию стоимости аренды на высоком уровне.

"При оформлении любой ипотеки, заемщикам надо обязательно смотреть на такие параметры как срок кредитования, под какой процент выдается ипотека и сколько составит переплата. Стоит помнить, что банки никогда не остаются внакладе, это бизнес, а не благотворительность". Андрей Коваль

По мнению аналитика Андрея Чеботарева, проценты, предлагаемые банками, являются неподъемными. Хотя для многих ипотека без первоначального взноса покажется очень заманчивым предложением, потому что не нужно копить на первоначальный взнос. Но надо понимать, что это ведет к удорожанию самого кредита.

"Беря кредит без первоначального взноса, люди сами ужесточают себе условия возврата. Такие кредиты играют на руку и самому рынку недвижимости, застройщикам и риэлторам, потому что сейчас идет стагнация из-за ужесточения условий "Отбасы банка" и других финансовых институтов". Андрей Чеботарев

По мнению Чеботарева, рынок стагнирует, поэтому банки с застройщиками придумывают различные акции и программы.

Эксперты полагают, что если люди не смогли накопить на первоначальный взнос в размере 10-20% от стоимости жилья, то не факт, что они умеют считать свои деньги и откладывать в течение длительного времени. А значит и нет никаких гарантий, что ввязавшись в ипотеку без первого взноса с большими процентами, такие граждане смогут вовремя гасить долг, не увеличивая общий объем невозвратных кредитов.

Ранее Zakon.kz писал о том, на какое жилье могут рассчитывать казахстанцы в разных городах страны, если бюджет ограничен 20 млн тенге.