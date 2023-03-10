Попросила подарок на 8 Марта: мужчина избил беременную жену в Шымкенте

В Шымкенте беременная женщина спросила у мужа, почему он ей не дарит подарки на Международный женский день. Но вместо подарка супруг избил ее и сказал, чтобы она знала свое место. Женщина заявила о желании развестись, но не хочет, чтобы дети росли без отца, сообщает Zakon.kz.

Об избиении 30-летняя жительница Шымкента по имени Асель рассказала редакции kyn.kz в письме.

По ее словам, накануне праздника она обиделась на мужа и спросила: "Почему ты не сделаешь мне подарок?", а он взял и избил женщину, сказав ей: "Знай свое место".

Как отметила Асель, ее муж категорически против празднования 8 Марта. В письме она спросила, как понять мужчину, который выступает против праздника, не зная его истории.

"В этом году два года, как я вышла замуж. Беременна вторым. Муж меня вообще не уважает. Стоит мне сказать ему что-либо, он бьет, пинает и оскорбляет нецензурными словами. Каждый день гуляет с холостыми друзьями. Домой возвращается под утро, изменяет. Он мне никогда не дарил подарков. Сегодня заговорила о празднике, за что получила от него... Он сломал мне телефон. Сдал в ломбард все золотые украшения, которые подарила мне моя мама", – рассказала женщина.

По ее словам, если продолжать рассказывать, таких историй очень много. У ее мужа есть два брата, которые тоже женаты. Они подарили своим женам платья. Из-за этого женщина и решила спросить у мужа о подарке себе, на что он ей сказал: "Ты недостойна такого, знай свое место. Неправильно отмечать этот праздник".

"Мне не нужны дорогие вещи, он даже не выполнил мою просьбу просто прогуляться, так я устала от нескончаемой домашней работы... Хочу развестись, но двое детей будут расти без отца", – пояснила жительница Шымкента.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Шымкента, чтобы выяснить, поступало ли заявление об избиении.