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В Бразилии поезд сбил школьный автобус

Поезд врезался в автобус в Бразилии Фото: кадры с камер наблюдения
В Бразилии поезд врезался в школьный автобус с 25 учениками. Двое детей 11 и 15 лет погибли, пятеро учеников и учитель получили ранения, сообщает Zakon.kz.

Камеры наблюдения запечатлели момент, когда поезд врезался в школьный автобус. Авария произошла в южном штате Парана, сообщает Daily Mail.

Автобус перевозил 25 учеников и трех учителей из Ассоциации родителей и друзей инвалидов, когда поезд врезался в него на перекрестке. По меньшей мере четыре человека вылетели из автобуса на обочину. 

Водителя автобуса опросила полиция. Он рассказал, что не видел поезда. Полицейские расследуют обстоятельства аварии.

Исполняющий обязанности губернатора штата Парана Дарсия Пиана объявил трехдневный траур.


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