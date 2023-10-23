15-летний подросток расстрелял учеников в школе в Бразилии

В Бразилии во время стрельбы в школе погиб подросток, еще двое учеников получили ранения, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации портала G1, инцидент был зарегистрирован в государственной школе Сапопембы на улице Сенадора Лино Коэльо в восточной зоне штата Сан-Паулу.

"15-летний ученик пришел вооруженным и расстрелял учеников государственной школы Сапопембы. Один из пострадавших получил травму головы и не выжил", – говорится в сообщении.

По данным правительства Сан-Паулу, подозреваемый был задержан на месте происшествия. Отмечается, что пострадавшие были доставлены в отделение неотложной помощи больницы общего профиля Сапопембы.

Руководство штата выразило сожаление по поводу произошедшего и заявило, что приоритетом является оказание помощи семьям погибших.

Ранее сообщалось, что семиклассник открыл стрельбу из отцовского пистолета по ученикам школы в столице Сербии Белграде. СМИ заявляли, что тогда погибли 9 человек.