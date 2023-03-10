Эксперты: Рост цен на продукты зависит не только от курса тенге

Финансовые эксперты и аналитики рассказали Zakon.kz, почему укрепление курса тенге не способствует снижению цен на продукты и какие факторы влияют на удорожание товаров.

По данным Бюро национальной статистики, только за прошедшую неделю цены на социально значимые продовольственные товары повысились на 0,2%, в годовом выражении рост составил 23,6%. Как показывает статистика, цены практически на все виды товаров растут еженедельно. Параллельно с этим с начала года происходит постепенное укрепление тенге.

По данным KASE, в начале марта 2023 года доллар снижался до 431 тенге против 465 тенге в начале года. На фоне этого снижения у казахстанцев возникает вопрос: почему укрепление нацвалюты не приводит к снижению цен на продовольственные товары? Эксперты говорят, что прямой корреляции здесь нет.

Дело не в тенге

Аналитик Alpari Анна Бодрова поясняет, что рост цен на товары и услуги мало связан с тенденциями тенге.

"Продовольственная инфляция развивается, и это проблема всего мира, не только Казахстана. Она связана со сбоями в цепочках поставок, это наблюдается со времен пандемии". Аналитик Alpari Анна Бодрова

Генеральный директор DAMU Capital Management Мурат Кастаев считает, что цены продолжают расти, так как участники рынка не верят в долгосрочность укрепления тенге, видят его временным явлением, а потому не спешат пересматривать цены.

"Рост цен может замедлиться лишь на системной основе, когда денежная масса в экономике замедлит свой рост, а это произойдет, когда население сократит потребление и увеличит сбережения, или государство начнет сокращать, или хотя бы перестанет наращивать государственные расходы", – говорит Мурат Кастаев.

В данный момент этого не происходит, по этой причине в текущем году инфляция, по мнению эксперта, все еще останется высокой. Глава DAMU Capital Management добавил, что товары также дорожают по причине перестройки логистических цепочек после начала войны в Украине.

"Многие товары стали перевозиться в обход РФ, что взвинтило затраты на транспортировку, с другой стороны, РФ также выкачивает из Казахстана товары, и многие товарные позиции стало выгодно поставлять в РФ, нежели продавать на внутреннем рынке. В таких условиях цены пока не могут перестать расти". Генеральный директор DAMU Capital Management Мурат Кастаев

Более масштабные факторы

Финансовый аналитик Арман Бейсембаев отметил, что асимметрия влияния курса на цены существовала всегда. По его словам, укрепление нацвалюты почти никогда не приводило к заметному снижению цен на товары и услуги, при этом ослабление курса почти всегда гарантированно приводит к их росту. Это называют "эффектом храповика", когда цены легко растут при ухудшении экономической ситуации, но при ее улучшении не понижаются.

"С другой стороны, рост цен в экономике на сегодняшний день вызван не только и не столько влиянием исключительно валютного курса, то есть, не является его первопричиной, являясь лишь составной частью более масштабных процессов", – говорит Арман Бейсембаев.

Эксперт подчеркнул, что изначально рост цен – это результат ковидного кризиса, а также вызванный этим дисбаланс спроса и предложения. Оказывает на курс влияние и геополитика – война и санкции. А значит, и его положительное изменение не могло и не может привести к снижению цен, считает аналитик. Он полагает, что этот процесс продолжится и инфляция останется достаточно высокой в обозримой перспективе.

Финансист Расул Рысмамбетов в свою очередь отмечает, что ранее закуп товаров производился по более высоким ценам: слабому тенге и сильному доллару. В данный момент импортеры также не уверены в стабильности курса и закладывают более слабый тенге при закупе товаров.

По его словам, приостановка цен на товары и продукты или их незначительное снижение могло бы стать возможным при более продолжительном укреплении тенге, как минимум, в течение месяца. Однако в данный момент, отмечает финансист, это маловероятно.

В заключение отметим, что по итогам торгов на KASE 10 марта курс сложился на уровне 445,98 тенге за доллар. Ранее эксперты рассказали, благодаря чему нацвалюта резко укрепилась в начале марта.