Какое будущее может ждать тенге, рассказали эксперты

Финансисты и аналитики выразили полярные мнения относительно будущего курса доллара к тенге. Одни предполагают рост доллара до 470 тенге, другие не исключают его снижение до уровня 425 тенге, сообщает Zakon.kz.

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), на прошлой неделе национальная валюта резко укрепилась. За один день - 2 марта - доллар снизился с 442 до 435 тенге.



Нацвалюте удалось сохранить позиции и в последующие дни. Так, на торгах 7 марта средневзвешенный курс закрепился на отметке 438,57 тенге за доллар. Отметим, что нацвалюта существенно укрепилась с начала года. В первые дни января курс составлял 465 тенге за доллар.

Справедливый курс

Генеральный директор DAMU Capital Management Мурат Кастаев считает, что продолжающееся укрепление все же краткосрочный тренд, и его рост вплоть до летних месяцев маловероятен.

"Внешний фон постоянно меняется, а учитывая, что тенге уже достаточно значительно укрепился, сейчас пространство для дальнейшего роста ограничено, и риски значительно сместились в сторону ослабления", – уверен он.

Эксперт добавил, что до конца весны ожидается очередной раунд повышения ставки ФРС США, что придаст новый импульс укреплению доллара, и тенге вряд ли удержит текущие позиции.

"Текущий рыночный и равновесный курс тенге, я считаю, должен быть в диапазоне 450-460 тенге. По моим ожиданиям, в первой половине года доллар будет ниже 470 тенге, во второй половине года – выше этой отметки. В итоге среднегодовой курс будет примерно равным 470 тенге за доллар, который и был заложен в бюджете на текущий год", – прокомментировал Мурат Кастаев.

Аналогичного мнения придерживается и финансовый аналитик Арман Бейсембаев. Он предполагает, что укрепление валюты может происходить и дальше, но нужно помнить об одном важном факторе.

"Бюджет на 2023 год заложен по курсу 470 тенге за доллар. Так что текущее укрепление определенно вредит поступлениям в бюджет от экспортеров, что делает будущее ослабление курса до бюджетных параметров практически неизбежным", – пояснил он.

Эксперт добавил, что курс так или иначе зависит от параметров бюджета, и обычно стремится к значениям, заложенным в нем. Следовательно, в текущем году тенге окажется около вышеназванной отметки или чуть выше. Впрочем, он не исключил сценария, при котором валюта могла бы укрепиться более глубоко.

"Можно осторожно предположить, что укрепление на этом либо закончено, либо возьмет некоторую паузу. А вообще, по техническим целям, пространство для укрепления до 415 тенге за доллар, и даже до 395 все еще остается. Это крайний и экстремальный вариант, но я думаю, так сильно укрепиться курсу все же не дадут", – поделился Арман Бейсембаев.

Что "помогает" тенге?

Аналитик Alpari Анна Бодрова добавила, что на данный момент тенге дорожает с опорой на профицит торгового баланса Казахстана. Поддержку валюте оказывает серьезное превышение экспорта над импортом.

"Экспортеры на внутреннем рынке продают значительно большие, чем ранее, объемы валюты. Это способствует усилению позиций тенге. Кроме того, Нацбанк Казахстана продает на рынке валюту, чтобы пополнить бюджет. Все это поддерживает тенге и обеспечивает его запасом прочности", – считает она.

Аналитик не исключает, что доллар все же может снизиться до 425 тенге и дальше. При чем поводы для его понижения не технические, а фундаментальные. По этой причине тренд на укрепление может продолжаться столько, сколько эти факторы будут оставаться в силе. Аналитик Alpari считает, что пока нет смысла устанавливать временные рамки для завершения укрепления курса.

Финансист Расул Рысмамбетов считает, что в текущих условиях тенге стабильно укрепляется на фоне растущего экспорта нефти и на комфортных нефтяных ценах. При этом курс может измениться в обратную сторону уже в апреле или конце марта. Этому может поспособствовать повышение ставки ФРС, и тогда доллар укрепится ко всем мировым валютам. При этом эксперт не видит реальных предпосылок для существенного укрепления нацвалюты.

"Курс может укрепиться только при дальнейшем росте цен на нефть. К примеру, если нефть достигнет 120 долларов за баррель или хотя бы 100 долларов. Но это маловероятно", – отметил Расул Рысмамбетов.

Мурат Кастаев в свою очередь отметил, что укрепление тенге до 425 было бы возможным при росте цены на нефть выше 100 долларов за баррель. При одновременном сокращении расходов государственного бюджета это бы создало избыток долларовой ликвидности в стране и привело бы к росту нацвалюты.

В феврале 2023 года эксперты назвали причины для укрепления тенге со второй половины января.