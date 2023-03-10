В Армении автобус со школьниками и учителями упал в реку
Фото: pixabay
Школьный автобус выехал с проезжей части, перевернулся и рухнул с пятиметровой высоты в реку. Трагедия произошла в Сюникской области Армении 10 марта, сообщает Zakon.kz.
В автобусе находились школьники и учителя. Число пострадавших в аварии достигло 21, пишет портал News.am.
Инцидент произошел около 14:21 на дороге Капан-Норашеник, на административной территории села Арачадзор. Причины ДТП выясняются.
В конце февраля автобус с туристами перевернулся в Австрии. Один человек погиб и более 30 получили ранения.
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