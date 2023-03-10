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В Армении автобус со школьниками и учителями упал в реку

трагедия, школа Фото: pixabay
Школьный автобус выехал с проезжей части, перевернулся и рухнул с пятиметровой высоты в реку. Трагедия произошла в Сюникской области Армении 10 марта, сообщает Zakon.kz.

В автобусе находились школьники и учителя. Число пострадавших в аварии достигло 21, пишет портал News.am

Инцидент произошел около 14:21 на дороге Капан-Норашеник, на административной территории села Арачадзор. Причины ДТП выясняются.

В конце февраля автобус с туристами перевернулся в Австрии. Один человек погиб и более 30 получили ранения. 

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