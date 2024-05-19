Озвучена основная версия трагедии автобуса, рухнувшего в реку в Петербурге

Стала известна основная версия трагедии автобуса, рухнувшего 10 мая в реку Мойка в Санкт-Петербурге, сообщает Zakon.kz.

У автобуса, который улетел в реку в Петербурге, были исправные тормоза. Таким образом основной версией трагедии становится ошибка водителя.

Суд в Санкт-Петербурге отправил под арест до 9 июля водителя Рахматшоха Курбонова. Его обвиняют по ч. 5 ст. 264 УК РФ. Максимальный срок по ней – семь лет лишения свободы. На заседании присутствовал переводчик.

СК РФ также возбудил уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Их он прописывал у себя дома.

"В ходе предварительного следствия было установлено, что водитель автобуса в феврале-марте 2024 года за денежное вознаграждение осуществил фиктивную постановку на учет не менее 10 иностранных граждан в принадлежащей ему квартире", – говорится в Telegram–канале Следственного комитета РФ.

К слову, защита Курбонова настаивала на домашнем аресте или запрете определенных действий. Необходимость мягкой меры адвокаты объясняли "нарушением трудовых прав" водителя, а также наличием ипотеки и троих детей. Сам водитель на суде раскаялся. Вину он также признал.

Также был задержан другой подозреваемый по делу об автобусе, рухнувшем в реку.