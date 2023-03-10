Стажер карагандинского ТОО, заключая фиктивные договора, присвоил себе 600 тыс. тенге
Фото: senate.parlam.kz
Стажер одного из ТОО в Караганде заключал фиктивные договоры. Общая сумма денег, что он себе присвоил, составила 600 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz.
Руководство ТОО, чтобы найти преступника, обратилось в Михайловский отдел полиции УП города Караганды.
Торговое предприятие занимается реализацией косметических товаров. Неизвестный, используя данные ТОО, заключал от его имени фиктивные договора на поставку продукции.
"В ходе оперативно-профилактического мероприятия "Anti-fraud" сотрудники криминальной полиции установили и задержали подозреваемого – 33-летнего мужчину, стажера данного ТОО. Он дал признательные показания". Пресс-служба ДП Карагандинской области
Ведется досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество".
Ранее стало известно, что житель Актобе присвоил два кроссовера под видом перевозки.
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