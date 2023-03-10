Стажер карагандинского ТОО, заключая фиктивные договора, присвоил себе 600 тыс. тенге

Фото: senate.parlam.kz

Стажер одного из ТОО в Караганде заключал фиктивные договоры. Общая сумма денег, что он себе присвоил, составила 600 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz.

Руководство ТОО, чтобы найти преступника, обратилось в Михайловский отдел полиции УП города Караганды. Торговое предприятие занимается реализацией косметических товаров. Неизвестный, используя данные ТОО, заключал от его имени фиктивные договора на поставку продукции. "В ходе оперативно-профилактического мероприятия "Anti-fraud" сотрудники криминальной полиции установили и задержали подозреваемого – 33-летнего мужчину, стажера данного ТОО. Он дал признательные показания". Пресс-служба ДП Карагандинской области Ведется досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество". Ранее стало известно, что житель Актобе присвоил два кроссовера под видом перевозки. Читайте также Актюбинец забрал себе два кроссовера под видом перевозки Вузы Актобе "минировал" школьник из ЗКО В Узбекистане задержана женщина, торговавшая людьми

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