Фиктивные счета-фактуры на 40 млрд тенге выписали в Карагандинской области

Департамент АФМ по Карагандинской области начал расследование по делу о выписке фиктивных счетов-фактур на общую сумму порядка 40 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе АФМ 26 января, территориальный департамент агентства начал досудебное расследование в отношении жителя Карагандинской области, организовавшего преступную деятельность по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ.

"Преступная схема заключалась в использовании фиктивных займов, полученных в микрофинансовых организациях, путем заключения с контрагентами-покупателями тройственного договора. Последний производил оплату не в адрес подконтрольной ТОО, а в адрес МФО, якобы в счет погашения задолженности", – пояснили в пресс-службе АФМ.

Участники аферы, по версии следствия, обналичивали средства и выдавали деньги физлицам якобы по договорам займа ради извлечения выгоды в виде процентов от общей суммы (от 2% до 6%). С 2022 года общий оборот по реализации девяти компаний с контрагентами-покупателями превысил 40 млрд тенге.

"Преступную деятельность, связанную с выпиской фиктивных счетов-фактур, организовал житель Карагандинской области, ранее осужденный за аналогичное преступление к 3,5 годам ограничения свободы. Расследование продолжается", – отметили в ведомстве.

В августе 2023 года членам ОПГ в Астане вынесли приговор за выписку фиктивных счетов-фактур на 1 млрд тенге.