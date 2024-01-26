Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Фиктивные счета-фактуры на 40 млрд тенге выписали в Карагандинской области

Фиктивные счета-фактуры на 40 млрд тенге выписали в Карагандинской области Фото: Zakon.kz
Департамент АФМ по Карагандинской области начал расследование по делу о выписке фиктивных счетов-фактур на общую сумму порядка 40 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе АФМ 26 января, территориальный департамент агентства начал досудебное расследование в отношении жителя Карагандинской области, организовавшего преступную деятельность по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ.

"Преступная схема заключалась в использовании фиктивных займов, полученных в микрофинансовых организациях, путем заключения с контрагентами-покупателями тройственного договора. Последний производил оплату не в адрес подконтрольной ТОО, а в адрес МФО, якобы в счет погашения задолженности", – пояснили в пресс-службе АФМ.

Участники аферы, по версии следствия, обналичивали средства и выдавали деньги физлицам якобы по договорам займа ради извлечения выгоды в виде процентов от общей суммы (от 2% до 6%). С 2022 года общий оборот по реализации девяти компаний с контрагентами-покупателями превысил 40 млрд тенге.

"Преступную деятельность, связанную с выпиской фиктивных счетов-фактур, организовал житель Карагандинской области, ранее осужденный за аналогичное преступление к 3,5 годам ограничения свободы. Расследование продолжается", – отметили в ведомстве.

В августе 2023 года членам ОПГ в Астане вынесли приговор за выписку фиктивных счетов-фактур на 1 млрд тенге.

Читайте также

В Мангистау задержали мужчину, которого подозревают в покушении на двойное убийство
В Мангистау задержали мужчину, подозреваемого в покушении на двойное убийство
Нападал на жертв с топором: серийный убийца вышел на свободу в Петропавловске
Нападал на жертв с топором: серийный убийца вышел на свободу в Петропавловске
Крысы покусали жителей ВКО
Жители ВКО пожаловались на нашествие крыс
Никита Дробны
АФМ РК Карагандинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
продюсер
Фотографии Аши Матай и ее мамы на юбилее Баян Алагузовой обсуждает Казнет
Жители Алматы вновь ощутили подземные толчки
Жители Алматы вновь ощутили землетрясение
Хейтеры набросились на мужа Баян Алагузовой
Хейтеры набросились на мужа Баян Алагузовой
"Кселл" делает бесплатным проезд в общественном транспорте в 11 городах Казахстана
Kcell делает бесплатным проезд в общественном транспорте в 11 городах Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: