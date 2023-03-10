Казахстанцы стали меньше покупать и продавать жилье

Количество сделок по купле-продаже жилья в стране сократилось почти в два раза в феврале по сравнению с тем же месяцем прошлого года, рассказали в Бюро национальной статистики 10 марта, сообщает Zakon.kz.

В феврале этого года в стране совершили 24 118 сделок по купле-продаже жилья. По сравнению с февралем прошлого года показатель уменьшился почти в два раза (на 48,2%). Тогда было зарегистрировано 46 577 сделок.

В отрицательной зоне оказались все регионы страны. А самое большое снижение наблюдалось в Карагандинской области (-69,3%).

Между тем в стране продолжают снижаться цены на аренду жилья. В январе по сравнению с предыдущим месяцем средняя стоимость снизилась на 2,5%.

