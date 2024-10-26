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Землетрясение произошло в Жетысуской области

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение , фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2024 15:29 Фото: wikimedia
Подземные толчки зафиксированы в 30 км на запад от села Лепсы в Жетысуской области 26 октября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Казахстанские сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 3,6.

"Согласно оперативным данным Центра данных ИГИ НЯЦ РК, 26 октября 2024 года в 11:24 по времени Астаны (в 06:24 по Гринвичу) в 30 км на запад от с. Лепсы произошло землетрясение. Координаты эпицентра: 46.27 градуса северной широты, 78.44 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=3,6. Энергетический класс К=8,3".Казахстанский национальный центр данных
толчки в Жетысуской области, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2024 15:29

Фото: Казахстанский национальный центр данных

24 октября 2024 года министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов в Мажилисе рассказал, что в случае землетрясения на территории Алматы будет развернут палаточный городок на 50 тыс. пострадавших. 

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