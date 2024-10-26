Землетрясение произошло в Жетысуской области
Фото: wikimedia
Подземные толчки зафиксированы в 30 км на запад от села Лепсы в Жетысуской области 26 октября 2024 года, сообщает Zakon.kz.
Казахстанские сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 3,6.
"Согласно оперативным данным Центра данных ИГИ НЯЦ РК, 26 октября 2024 года в 11:24 по времени Астаны (в 06:24 по Гринвичу) в 30 км на запад от с. Лепсы произошло землетрясение. Координаты эпицентра: 46.27 градуса северной широты, 78.44 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=3,6. Энергетический класс К=8,3".Казахстанский национальный центр данных
Фото: Казахстанский национальный центр данных
24 октября 2024 года министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов в Мажилисе рассказал, что в случае землетрясения на территории Алматы будет развернут палаточный городок на 50 тыс. пострадавших.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript