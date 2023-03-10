"Байтак" призывает объединиться для реализации "зеленой" политики

Член политсовета партии "Байтак" Айнур Сабитова на дебатах в эфире телеканала КТК предложила партиям объединиться с ними в реализации "зеленой" политики, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Айнур Сабитова заявила, что особенностью программы партии "Байтак" является тема чистых отношений, чистого воздуха, чистой воды и чистых помыслов.

"Это единственная партия, на наш взгляд, которая в приоритете ставит именно эти чистые человеческие ценности. Формирование антикоррупционной культуры среди подрастающего поколения, формирование экологической культуры среди подрастающего поколения. Мы считаем, что именно такая молодежь должна строить справедливый Казахстан". Айнур Сабитова

Она также призвала все партии объединиться с ними, чтобы вместе работать по программе "зеленой" темы.

"Наша программа – это есть базис и основа всего того, что говорят все партии в своих программах. Только на основе зеленой партии "Байтак" можно реализовать все те задачи, которые ставят все партии перед собой. В этой связи я предлагаю всем объединиться по благородной теме "зеленых" отношений. Если мы все попадем в парламент, пожалуйста, присоединяйтесь, давайте вместе будем работать по этим направлениям". Айнур Сабитова

На теледебатах зампредседателя партии "Ауыл" заявил о планах создать "Аграрный банк" и освободить аграриев от налогов.