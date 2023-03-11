80,7% опрошенных казахстанцев буду голосовать на выборах в Мажилис

80,7% опрошенных казахстанцев выразили желание голосовать на выборах 19 марта, сообщает Zakon.kz.

Такие цифры приводит институт "Общественное мнение" в своем исследовании по заказу КТК.

В онлайн-опросе по QR-коду, показанному в прямом эфире канала во время дебатов 10 марта, приняли участие 20939 респондентов.

Зрителей спросили, выступление какой партии им понравилось больше всего?

В лидеры общественного мнения выбилась партия Amanat, а аутсайдерами стала партия зеленых.

Amanat - 59% Respublica - 15% "Ак Жол" - 8,5% ОСДП - 4,7% "Ауыл" - 4,4% НПК - 2,9% "Байтак" - 2,4%

Граждане Казахстана могут принять участие во внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента РК за рубежом.

