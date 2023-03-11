80,7% опрошенных казахстанцев буду голосовать на выборах в Мажилис
Фото: gov.kz
80,7% опрошенных казахстанцев выразили желание голосовать на выборах 19 марта, сообщает Zakon.kz.
Такие цифры приводит институт "Общественное мнение" в своем исследовании по заказу КТК.
В онлайн-опросе по QR-коду, показанному в прямом эфире канала во время дебатов 10 марта, приняли участие 20939 респондентов.
Зрителей спросили, выступление какой партии им понравилось больше всего?
В лидеры общественного мнения выбилась партия Amanat, а аутсайдерами стала партия зеленых.
- Amanat - 59%
- Respublica - 15%
- "Ак Жол" - 8,5%
- ОСДП - 4,7%
- "Ауыл" - 4,4%
- НПК - 2,9%
- "Байтак" - 2,4%
Граждане Казахстана могут принять участие во внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента РК за рубежом.
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