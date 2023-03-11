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Карантин собираются объявить ветврачи ВКО

Карантин собираются объявить ветврачи ВКО Фото: Pexels
В нескольких селах Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области ветеринары готовятся объявить карантин из-за вспышки оспы овец, сообщает Zakon.kz.

Вспышка заболевания оспой овец заразила, по официальным данным, около 200 голов мелкого рогатого скота. Об этом сообщает 24kz.

"На территории Катон-Карагайского района оспа овец не была зарегистрирована за последние 50-60 лет. Вероятность завоза инфекции из-за ввоза баранов-производителей из других регионов республики или другие причины возникновения инспекции выясняется ветеринарной инспекцией района", — говорит Ракымгали Байгереев, директор КГП "Катон-Карагай-Вет" управления сельского хозяйства региона.

Заболевание не опасно для человека, отмечают специалисты. В лечении и вакцинации нуждается домашний скот. По подсчетам местных ветеринаров, привить необходимо порядка 5 тысяч голов мелкого рогатого скота.

Пока же ветврачи Катон-Карагайского района готовятся объявить карантин в некоторых селах и приступить к вакцинации.

В начале марта министерство сельского хозяйства Казахстана подготовило приказ "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных", который продлевает вывоз маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота еще на полгода.

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Мария Мельникова
Восточно-Казахстанская область
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