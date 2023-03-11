Уровень рек в ЗКО приближается к опасному

В двух реках Западно-Казахстанской области уровень воды поднялся до опасного за считанные часы, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о реках Деркул, там уровень уже превысил к полуночи опасный на 4 см, и Чижа-2, где вода стремительно приближается к опасной отметке. Паводковая ситуация складывается в двух районах области: Таскалинской и Байтерек.

Сотрудники департамента по ЧС и акимата проводят мониторинг ситуации на реках. Планируется облет территорий на вертолете, пишет издание "Надежда" со ссылкой на ДЧС региона.

"Принято решение о выдвижении с областного центра 11 марта в Таскалинский район (п.Таскала), р-н Байтерек (п. Зеленое) – подразделений ДЧС в количестве 27 человек личного состава, 5 единиц техники, 4 мотопомпы, 2 генератора, 4 плавс.средства, 1 мотобур". Пресс-служба ДЧС ЗКО

Ранее сообщалось, что административный центр Западно-Казахстанской области, Уральск, останется без воды из-за затопления системы коллекторов. Местные канализационные сети залило талыми водами.