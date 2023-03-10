Во всем Уральске отключат воду
Фото: pixabay
Город Уральск временно останется без воды, сообщает Zakon.kz.
Как передает "Мой город" со ссылкой на ТОО “Батыс су арнасы”, городские канализационные коллекторы переполнены талой водой. Поэтому в связи с угрозой подтопления жилых массивов сточными, талыми водами с 10 марта прекращается подача воды по всему городу с 20:00.
График подачи воды:
- 7:00-9:00.
- 12:00-14:00.
- 18:00-20:00.
При нормализации ситуации подача воды будет производиться в штатном режиме.
Когда водоснабжение будет возобновлено, не указывается.
Ранее аким Актобе назвал причины потопа в городе. Там из-за резкого потепления в степи мгновенно растаял снег.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ