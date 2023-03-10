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Во всем Уральске отключат воду

В Уральске отключат воду во всем городе Фото: pixabay
Город Уральск временно останется без воды, сообщает Zakon.kz.

Как передает "Мой город" со ссылкой на ТОО “Батыс су арнасы”, городские канализационные коллекторы переполнены талой водой. Поэтому в связи с угрозой подтопления жилых массивов сточными, талыми водами с 10 марта прекращается подача воды по всему городу с 20:00.

График подачи воды:

  • 7:00-9:00.
  • 12:00-14:00.
  • 18:00-20:00.

При нормализации ситуации подача воды будет производиться в штатном режиме.

Когда водоснабжение будет возобновлено, не указывается.

Ранее аким Актобе назвал причины потопа в городе. Там из-за резкого потепления в степи мгновенно растаял снег.

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