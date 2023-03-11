Референдум по поправкам в Конституцию Узбекистана состоится в апреле
Фото: пресс-служба президента Узбекистана
Депутаты Законодательной палаты назначили дату проведения общенародного референдума в Узбекистане, сообщает Zakon.kz.
Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 30 апреля, передает Gazeta.uz. Такое решение Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана приняла во время заседания 10 марта. Сенат рассмотрит постановление на следующей неделе, пишет издание.
Пакет поправок в Конституцию был утвержден 7 марта. Депутаты рассмотрели более 200 тысяч предложений по изменениям в главный закон страны. Работа длилась несколько месяцев, сообщили в правительстве.
Отдельно поправки в Конституцию будет рассматривать Конституционный суд страны.
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