В Узбекистане подготовили итоговый проект поправок в Конституцию
На встрече прошли консультации по итогам изучения поступивших от народа предложений по внесению изменений и дополнений в Конституцию, сообщили в пресс-службе президента Узбекистана.
Отмечается, что депутаты "внимательно изучили каждое из более чем 200 тысяч предложений", при этом авторы поправок учли международный опыт и привлекли ведущих специалистов и экспертов из различных сфер.
"По итогам продолжавшегося несколько месяцев изучения подготовлена итоговая редакция проекта конституционного закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию. В связи с тем, что проект закона содержит важнейшие изменения социально-экономической, политической сфер и государственного управления, перед вынесением законопроекта на референдум депутаты проводят консультации с субъектами законодательной инициативы".пресс-служба президента Узбекистана
В этом процессе парламент и правительство, представители общественности высказывают свои предложения и мнения по проекту закона.
Поправки отдельно рассмотрит Конституционный суд Узбекистана.
1 июля 2022 года граждане Каракалпакстана устроили шествия по городу Нукусу, после чего собрались на территории центрального дехканского рынка и организовали незаконную демонстрацию.
Люди вышли на митинг из-за проекта поправок к Конституции, которые исключают пункт о праве на выход Каракалпакстана из состава Узбекистана.
Позже власти Узбекистана заявили о попытке захвата протестующими органов госуправления. В Каракалпакстане ввели режим ЧП.
Мирзиёев позже обратился к законодательной палате Олий Мажлиса, чтобы нормы о правовом статусе Каракалпакстана остались без изменений.