В Узбекистане подготовили итоговый проект поправок в Конституцию

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с депутатами законодательной палаты и членами Сената Олий Мажлиса, а также руководством Верховного суда страны, сообщает Zakon.kz.

На встрече прошли консультации по итогам изучения поступивших от народа предложений по внесению изменений и дополнений в Конституцию, сообщили в пресс-службе президента Узбекистана.



Отмечается, что депутаты "внимательно изучили каждое из более чем 200 тысяч предложений", при этом авторы поправок учли международный опыт и привлекли ведущих специалистов и экспертов из различных сфер.

"По итогам продолжавшегося несколько месяцев изучения подготовлена итоговая редакция проекта конституционного закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию. В связи с тем, что проект закона содержит важнейшие изменения социально-экономической, политической сфер и государственного управления, перед вынесением законопроекта на референдум депутаты проводят консультации с субъектами законодательной инициативы". пресс-служба президента Узбекистана

В этом процессе парламент и правительство, представители общественности высказывают свои предложения и мнения по проекту закона.

Поправки отдельно рассмотрит Конституционный суд Узбекистана.

1 июля 2022 года граждане Каракалпакстана устроили шествия по городу Нукусу, после чего собрались на территории центрального дехканского рынка и организовали незаконную демонстрацию.

Люди вышли на митинг из-за проекта поправок к Конституции, которые исключают пункт о праве на выход Каракалпакстана из состава Узбекистана.

Позже власти Узбекистана заявили о попытке захвата протестующими органов госуправления. В Каракалпакстане ввели режим ЧП.

Мирзиёев позже обратился к законодательной палате Олий Мажлиса, чтобы нормы о правовом статусе Каракалпакстана остались без изменений.